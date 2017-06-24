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Türkiye dışında 'one minute' diyen bir ülke yok!

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 'İsrail, Mavi Marmara olayında ortaya koyduğumuz tüm şartlarımızı kabul etti. Mavi Marmara'da yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızın ailelerine tazminatlarını ödedi. Dünyada Türkiye'den başka İsrail'e şartlarını ortaya koyacak 'One minute' diyen hiçbir ülke yoktur.' dedi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 07:01
Türkiye dışında 'one minute' diyen bir ülke yok!

Aydın, Kahta ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini, büyük hedefler doğrultusunda ciddi mesafeler aldığını belirterek ekonomide ve demokraside muasır medeniyetler seviyesine gelmeye çalışan büyük ve güçlü Türkiye'den rahatsız olanlar bulunduğunu ifade etti.

Bu coğrafyada yıkılmayan ve boyun eğmeyen tek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti ve onun lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Ne senaryoların yazılıp çizildiğini çok iyi biliyoruz. Zaman zaman roller, aktörler değişse de tüm bu oyunları milletimizin birliği ve beraberliği sayesinde çözerek bozduk. Eskiden dışarıdan Türkiye'nin gündemi belirlenirken bugün dünyanın gündemini belirleyen bir ülke var. Bu kadar güçlü, bu kadar yıkılmaz ayakta duran, dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti birilerini rahatsız ediyor. İsrail, Mavi Marmara olayında ortaya koyduğumuz tüm şartlarımızı kabul etti. Mavi Marmara'da yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızın ailelerine tazminatlarını ödedi. Dünyada Türkiye'den başka İsrail'e şartlarını ortaya koyacak 'One minute' diyen hiçbir ülke yoktur."

"TÜRK ASKERİ BARIŞ İÇİN VAR"

Katar'a uygulanmaya çalışılan ambargonun tek amacının Müslümanlar arasına fitne sokmak olduğunu dile getiren Aydın, son olarak diretilen şartlar arasında Türkiye'nin askeri üssünün kapatılmasının da yer aldığını aktardı.

Müminlerin kardeşliğine inandıklarını anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bu sorunu çözmek için uluslararası arenada üzerimize düşeni yaptık. Amerika'nın, birçok batı ülkesinin dünyanın değişik yerlerinde üs kurmaları normalse bizim Katar'da üs kurmamız neden normal değil? Neden birilerini rahatsız ediyor? Türkiye'nin askeri nerede varsa barış için vardır. Türkiye'nin askeri savaş veya başka çıkarlar için gitmez, sadece barışın ve kardeşliğin tesisi için gider. Türkiye İslam ülkelerinin arasındaki fitneyi yok etmek, kardeşliği tesis etmek için Katar'ın talebi üzerine bu askeri üssü kurmuştur."

Ramazan Bayramı'na çok az kaldığına ve yapılan yanlışlardan dönülmesi gerektiğine değinen Aydın, özellikle İslam coğrafyasında Katar'a uygulanan ambargonun sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 07:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
  3. israil
  4. davos
  5. one minute
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