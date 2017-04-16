Türkiye, diktatörlüğün eşiğindeymiş

Türkiye'de yapılan referandumu yakından takip eden dünya basını, seçim sonucunda evet çıkması halinde, Batı'nın Türkiye'yi terk etmemesi konusunda çağrıda bulundu.

Türkiye, diktatörlüğün eşiğindeymiş
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:06

Münübe Yılmaz

Türkiye'de gerçekleşen başkanlık seçimini yakından takip eden dünya basını, referandumdan evet çıkması halinde Batı'nın Türkiye'yi yalnız bırakmaması konusunda çağrıda bulundu. Başta Reuters ve Economist olmak üzere dünya basınının önde gelen yayın organları, Türkiye'de gerçekleşen referandumu " Türkiye, diktatörlüğün eşiğinde" manşetiyle duyurdu. Economist dergisi, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin, 21. yüzyılda modern saltanat yardımı ile diktatörlüğe nasıl geçiş yapacağından dem vurarak, refererandum sonucunda evet çıkması halinde, Batı'nın Türkiye'yi “diktatör(!)” rejime terk etmemesi gerektiğini vurguladı. Reuters ise, "Referandum sonrası evet çıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücüne güç katacak" yorumunda bulunarak, Türkiye'nin diktatörlüğün eşiğinde bulunduğunu idda etti. İngiliz The Independent gazetesi "Bugünkü referandum Türkiye'nin yakın geçmişindeki karanlık perdenin kalkması için bir fırsattır. Eğer Türk halkı seçim sonucunda evet derse, bu Erdoğan'ın diktatörlüğünü daha da kuvvetlendirecektir" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

 

 
HABER YORUMLARI
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Enver

Ülkemizde yapılan referandum için yorum yapan dış basına sesleniyorum sizin derdiniz demokrasi değil sizin derdiniz bundan sonra operasyon yapamayacağınız için kuduruyosunuz korkunun kalleşlere faydası yok kuyruğunuzdan tutup size gerekeni yapacağız bundan hiç şüpheniz olmasın

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Mehmet YILMAZ

Diktatör arıyorlar ise Mısır a baksın karaktersizler. Onlara laf etmezler çünkü şuanki Mısır yönetimi kendi vatandaşından çok İsraili korumak için var.

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cansever

siz mısırdaki SİSİ nin peşinden gidin onun sonuna kadar arkasında(!) olun

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