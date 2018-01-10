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Türkiye destekli birlikler demiryolu hattına çekiliyor

İdlib'de Muhaliflere karşı İran ve Rusya destekli kanlı rejim operasyonu sürüyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:45
Türkiye destekli birlikler demiryolu hattına çekiliyor

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin İdlib kentinde İran ve Rusya destekli Esed rejimi Muhaliflerin elinde bulunan kritik Ebu Zuhur havalimanına saldırılarını sürdürüyor. 

Rejim ve şii milislerin saldırılarında Muhalifler bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldı. Bölgede yeni sınırın Ebu Zuhur havalimanı'nın batısında bulunan demiryolu olarak belirlendi.  

Muhaliflerin bölgede bulunan Cebelhus’u boşalttığı öğrenildi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:45
  1. ESED
  2. MUHALİFLER
  3. İdlib
  4. Ebu Zuhur
  5. İran ve Rusya
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