"Türkiye demek, Filistin, Kudüs, Arakan demektir!"

Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edilmesinin ardından kürsüde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türkiye'nin güçlü olması gerekir çünkü Türkiye, Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir, Somali demektir, Yemen demektir. Türkiye yalnız değildir. Türkiye'nin güçlü olması demek mazlumların güçlü olması demektir.

2018 yılında yatırım ve ihracata dayalı büyüme sağlayacağız. Onaylanan 2018 bütçesi ülkemiz adına hayırlı olacaktır.

Hep birlikte milletimize hizmet etmeye devam edelim. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. 2018 bütçesi herkese hayırlı uğurlu olsun.