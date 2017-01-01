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''Türkiye Cumhuriyeti diz çökmeyecek''

Galatasaray Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Ergin Ataman, İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ataman, mesajında "Tehlikeli bir savaşın içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti asla diz çökmeyecektir" ifadelerini kullandı.

''Türkiye Cumhuriyeti diz çökmeyecek''
Eklenme: 01 Ocak 2017, 14:22
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İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı sonrasında spor dünyasından tepki mesajları gelmeye devam ediyor. Galatasaray Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Ergin Ataman konuyla ilgili yayınladığı mesajında teröre karşı sert bir cevap verdi .

Tecrübeli çalıştırıcı mesajında, "İnsanlık dışı vahşet, katliam! Acımız çok büyük. Tehlikeli bir savaşın içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti asla diz çökmeyecektir" ifadelerini kullandı.

 
Etiketlerİstanbul Ortaköy'Ergin Ataman
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