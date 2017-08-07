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Türkiye cepten konuşmada Avrupa birincisi

Türkiye, aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa ortalamasını neredeyse ikiye katlayarak liderliğini ilan etti

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:31
Türkiye cepten konuşmada Avrupa birincisi

Türkiye aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle, ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa'da liderliğini ilan etti. Türkiye'de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi.

Bu oranın rakamsal değeri ise 74 milyon 500 bin vatandaş oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G'nin hayata geçmesiyle beraber 23 milyon 500 bine gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45 milyon 700 bine ulaştı.

Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Türkiye'de vatandaşların en çok aradığı kısa numara Hastane randevularında kullanılan 182 olurken vatandaşların en çok aradığı ülke ise Almanya oldu.

Avrupa'da mobil kullanım süresinde Türkiye liderliği göğüslerken, Türkiye'yi sırasıyla Fransa, İsveç ve Norveç takip etti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:31
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  7. İsveç
  8. Norveç
  9. Fransa
  10. Hastane
  11. Almanya
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