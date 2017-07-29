Türkiye bunu yapabilen 10 ülke arasında

Tamamen milli olarak tasarlanmış MİLGEM projesinde ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşasına başlanan yerli ve milli silahlarla donatılacak İ Sınıfı İstanbul Fırkateyni 2021 yılında donanmaya teslim edilecek.

Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü demokrasi, güçlü ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip olması gerekiyor.

İLK KAYNAĞI CUMHURBAŞKANI ATTI

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen "İ" Sınıfı Fırkateyn projesinde, ilk geminin dizayn ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı 30 Haziran 2015 tarihinde alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İ sınıfı fırkateynin tasarımını, ada sınıfı korvet dizaynını esas alarak yaklaşık 2 yılda tamamladı. Beşinci gemi İstanbul Fırkateyni'nin ilk kaynağı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2017 tarihinde atıldı.

"İstanbul" için, inşa edilen ilk 4 gemiden edinilen tecrübeler, teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonları geliştirilecek. Hava savunma kabiliyeti artırılacak ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerin birincisi olacak.

SOMALİ'YE YAKIT İKMALİ YAPMADAN ULAŞACAK

113,2 metre boyunda, 14,4 metre genişliğinde ve 3 bin ton deplasmana sahip olması planlanan İstanbul Fırkateyni, su üstünde saatte 54 kilometre üzerinde sürat yapma kabiliyetine sahip olacak. Boyu ve menzili ada sınıfı korvetlerden daha uzun olacak İ sınıfı fırkateyni İstanbul'dan Somali veya Yemen'e yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek.

Gemiye Dikey Atım Sistemi (DAS) ile su üstü ve hava hedeflerine karşı "Evolved Sea Sparrow Missile" (ESSM) güdümlü mermi atma kabiliyeti kazandırılan fırkateyni, ESSM güdümlü mermi entegrasyonuyla hava hedeflerine karşı kullanılabilecek güdümlü mermi sayısı 21'den 64'e, menzili ise 5 kilometreden 18,5 kilometreye çıkartılacak.

3 YIL 10 AY İÇİNDE TAMAM

Toplam 123 personelin görev alacağı ve "İ sınıfı" fırkateynin ilk gemisi İstanbul Fırkateyni'nin inşasının 3 yıl 10 ay içinde tamamlanması, geminin 2021'de hizmete alınması hedefleniyor.