Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Sınır kalkanı' için geri sayım başladı! Hain plan bozulacak

Yüzlerce km. beton duvar, güçlendirilmiş kafes teller ve gözetleme kulelerinden oluşan, entegre sınır güvenlik sistemi 2018'in ilk çeyreğinde tamamlanıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 08:29
'Sınır kalkanı' için geri sayım başladı! Hain plan bozulacak

Türkiye sınırında duvar, güvenlik yolları sınır aydınlatması, geçici ve kalıcı polis güvenlik noktalarını kapsayan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı güvenlik tedbiri alınıyor. Sınırlarda oluşan terör tehdidinin önü geçmek için 2015'te önce sınır hattına hendekler kazılarak, tel örgüler çekildi. Gözetleme kulelerinin sayısı arttırıldı. Çalışmalar yetersiz görülünce sınıra beton duvar örülmesi, kafes tel ve Entegre Sınır Güvenlik Sistemi Projesi uygulanması ön görüldü.

Sınırın öte tarafındaki terörü Türkiye topraklarından uzak tutmak için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. 2018'in ilk çeyreğinde tamamlanacak çalışmalarda gelinen son durum şöyle:

SINIRDA 216 KM AYDINLANDI

560 kilometrelik İran sınırında Ağrı ve Iğdır hattında kaçakçılık ve terörist unsurların sızmalarını engellemeye yönelik olarak planlanan 144 kilometre modüler beton duvar, fens teli ve devriye yolundan 70 kilometresinin üretimi, 28 kilometresinin montajı tamamlandı. Aynı hat üzerinde 216 kilometre sınır aydınlatılması yapıldı. Haziran 2016'dan itibaren Iğdır bölgesinde devam eden mayın temizliği faaliyetinde 453 bin metrekare alan temizlendi, 24 bin mayın imha edildi.

DÜNYANIN EN UZUN 3'ÜNCÜ DUVARI

Suriye sınırına 90 kilometre modüler beton duvar, 28 kilometre yol, 44 kilometre kafes tel yapımı tamamlandı. Hatay sınır hattında 38 kilometre yüksek güvenlikli güçlendirilmiş kafes tel yapımı bitirildi. 911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırı boyunca, teknik açıdan duvar inşa edilebilecek olan 828 kilometrelik kısmına yönelik; 781 kilometresine her biri 7 ton ağırlığında, 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde modüler beton duvar örüldü. 13 kilometre modüler beton duvar imalatı tamamlanırken, 34 kilometre modüler beton duvar imalatı ise 6 ayrı bölgede sürüyor. 47 kilometrelik kısmı yakın zamanda bitecek olan duvar, Çin Seddi ve Meksika- ABD sınırından sonra dünyanın en uzun 3'üncü duvarı olacak.

GÜVENLİK PROJESİNDE 2'NCİ ETAP

Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin ve Şırnak hattında 124 kilometre sınır aydınlatılması gerçekleştirildi. Suriye sınırında, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı 1'inci ve 2'nci Hudut Tabur Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgelerine ait 122 kilometrelik hat boyunca gözetleme kuleleri, balon, İHA ve mobil zırhlı araçlar ile hava ve karadan gözetleme, akustik sensörler, uzaktan kumandalı sistemler, lazer imha edici, otomatik algılama yazılımları gibi birçok teknolojik bileşen oluşan güvenlik projesi uygulamaya başlandı. Keşif ve gözetleme sistemleri ile entegre edilecek şekilde insanlı ve insansız kulelerin inşaatı da devam ediyor.

TERÖR RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Karakol ve üs bölgelerinde büyük aşama kaydedildi. 37 karakoldan 10'u açıldı. 78'i Jandarma, 64'ü Kara Kuvvetleri olmak üzere 142 üs bölgesi tutuldu. 10 il ve 34 ilçede 86 geçici polis noktası oluşturuldu. Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, Bingöl, Mardin, Mersin, Erzurum, Kars, Aydın ve Ankara 28 il ve 134 ilçede planlanan 220 güvenlik noktasından 176'sı kuruldu.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 08:29
  1. suriye
  2. sınır
  3. sınır kalkanı
  • Alparslan1071Alparslan107152 dk önce
    Devlet olmanın gereğini yerine getirenlere içerden ve dışardan yapılan kahpece saldırıların amacı,Devlet değil,eskisi gibi kukla olarak kalmamızdır....Bu kahpelere inat 21, yüzyılın en aydınlık ışığı Anadoludan dünyayı aydınlatacaktır biiznillah....
  • Nerede.blogNerede.blog58 dk önce
    Canım ülkem benim. Yakışır herşey
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama
  1. Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama
  2. Beşiktaş'a Kanadalı golcü
  3. Amerika, 19 binden fazla aracını..
  4. Prof. Dr. Özdemir’den, Tübingen İslam..
  5. Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor..
  6. Burası Adana… Bu ilk kez oluyor…..
  7. Atatürk Havalimanı “AVM olmayacak”
  8. Süper Lig'i sarsacak iddia.....
  9. Rumların gece yarısı hamlesine Türk..
  10. ‘Faiz hayatın her alanından..
  11. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan..
  12. Şekerde ithalat tartışması başladı
  13. Sevakin Adası ile ilgili skandal..
  14. Araba alacaklar dikkat! Son 4 gün…
  15. Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal..
  16. Adana'da yakalandı... Genetiği bozuyor
  17. İstanbul'a iki OSB
  18. En ucuzu 2 bin dolar
  19. Yatırımı yaptı, şimdi üretim ve satışa..
  20. AK Parti'den Bitcoin raporu
Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar