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Türkiye bunlara gereken dersi verecek

Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına tepki gösterdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 22:00
Türkiye bunlara gereken dersi verecek

ABD'nin, Suriye'de ağırlıkla "PYD/PKK'nın paravanı" Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan bir ordu kurulmasına yönelik çabaları, Suruç ilçesindeki çadır kentte kalan çok sayıda Suriyeli Kürt'ü endişelendiriyor.

Yaklaşık 4 yıl önce Ayn el-Arap (Kobani) ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve PYD arasındaki çatışmalardan kaçan Adul Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o dönem her şeylerini geride bırakarak Türkiye'ye sığındıklarını belirtti

'Türkiye bize kucak açtı'

Terör örgütleri DEAŞ ile PYD/PKK arasındaki çatışmalar sırasında binlerce Suriyeli Kürt'ün sınıra geldiğini ve Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını aktaran Adul Mustafa, Türkiye'nin kendilerini ölüme terk etmediğini söyledi.

'Çocukları zorla toplayıp çatışmaya götürüyorlar'

Mustafa, bölgede çatışma bitmesine rağmen terör örgütünün tutumu nedeniyle evlerine dönemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Orada insanlara her türlü sıkıntı yaşatılıyor. Çocuklar zorla askere alınıyor, kendilerinden olmayanları ise göçe zorluyorlar. Orada güvende olamayacağımızı düşündüğümüz için evimize gidemiyoruz. Biz burada savaş bitsin diye beklerken, bazı ülkelerin terör örgütlerini desteklemesini anlayamıyoruz. Böyle giderse bu savaş bitmez. Artık bunun bitmesini istiyoruz."

Abdülkerim el-Kasım ise Ayn el-Arap'a PYD'li teröristlerin baskıları nedeniyle dönemediğini ifade ederek, teröristlerin gitmesi halinde evine döneceğini vurguladı.

'Türkiye bunlara gereken dersi verecek'

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne destek vermesinin, demokrasiyle bağdaşmadığını vurgulayan Kasım, "Biz Kürtüz ama PYD'yi desteklemiyoruz, çünkü onlar savaşın bitmesi için değil ülkenin bölünmesi için çabalıyorlar. Durum böyleyken ABD'nin ve diğer ülkelerin bunları desteklemesini anlayamıyoruz. İnşallah Türkiye bunlara gereken dersi verecektir. Afrin, Kobani ve Münbiç gibi yerlerin de Cerablus gibi özgürlüğüne kavuşmasını dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Çadır kentte öğretmenlik yapan Rojin Murad ise savaş ve ülkesindeki terör grupları nedeniyle Ayn el-Arap'a dönemediğini belirterek, "Burada öğretmenlik yapıyorum ama tabii ki benim isteğim vatanımda mesleğimi sürdürmek. Ben ülkemde ne DEAŞ ne de PYD gibi teröristleri istemiyorum. Diğer vatandaşlarım gibi benim isteğim de orada özgürce yaşamak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 22:00
  1. ABD
  2. PYD/PKK
  3. DEAŞ
  4. Suriyeli Kürt
  5. Çadır kent
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
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  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    BU BİR UMUT DAYANAK ALLAHTANSONRA BAGLANABILEÇEKBİR GÜVENEBİLECEĞİM KAPISIĞINILACAK KAPI TÜRKİYEYİYİCİLER İÇİN ALLAHA ŞÜKÜR EDİNDOSTU DÜŞMANI İYİ TANIYINGAVURATERÖRE
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    BU BİR UMUT DAYANAK ALLAHTANSONRA BAGLANABILEÇEKBİR GÜVENEBİLECEĞİM KAPISIĞINILACAK KAPI TÜRKİYE
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