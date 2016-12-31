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Türkiye bu vebale girmesin!

Çeçenistan uyruklu SABUR ALI KUJULOV, Çeçenistan'a iade ediliyor.

Türkiye bu vebale girmesin!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:29
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Sabur Ali KUJULOV, 2015 yılında sağlık sorunları nedeni ile Türkiye'ye sığınmış ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde iltica başvurusunda bulunmuştur. 

Başvurucu, Türkiye’de bulunduğu sırada Kadirov'un ajanları tarafından 3 kez öldürülmeye çalışılmış ve suikast girişimleri TEM Şube Müdürlüğü tarafından engellenmiştir. 

İki ağabeyi halen Rusya’da rehin olarak cezaevinde tutulmaktadır. 

Çeçenistan ya da Rusya’ya gönderilmesi halinde öldürülme ihtimali çok yüksektir.

Bursa 1. İdare Mahkemesi 2015/1411 Esas, 2016/67 karar 03.02.2016 tarihli kararı ile; başvurucunun sınırdışı edilmesi halinde işkence görmesi ve öldürülmesinin kuvvetle muhtemel olması nedeni ile sınırdışı kararını iptal etmiştir. 

Anılan mahkeme kararı uyarınca iltica başvurusu değerlendirmeye alınan başvurucu, İstanbul ilinde düzenli olarak imzaya gittiği İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde 28.12.2016 tarihinde imza attıktan sonra alıkonulmuş ve hakkında tekrar sınırdışı kararı alınmıştır. 

Başvurucu, halihazırda İstanbul/Fatih Kumkapı Polis Karakolunda bekletilmektedir ve yarın sabah sınırdışı edilecektir.

 
EtiketlerSabur Ali KUJULOVİstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü
HABER YORUMLARI
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Uyumsuz83

O KADAR PACOZ MULTECIYE IZIN VERDIK ULKEMIZDE DE 1 TANE CECEN MUCAHIDI MI FAZLA GELDICOK BUYU HATA

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Ahmet Selim Yazıcı

Hemen hakimlere suç bulun zaten. Mahkeme kararlarının kesin bağlayıcılığı yoktur bu konuda. Bakanlar kurulu takdir yetkisi vardır mahkeme geri verilsin ya da verilmesin dese de kararı verecek olan Bakanlar kurulu. Kanuna bakın az boş boş konuşmayın. Zorunuza gitmesib hükümeti eleştirmek

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Yasar keskin

Bence de bu bir fetocu hakim ve savcinin isine benziyor insallah gonderilmez sayin cumhur baskanimizin devreye girmesi lazim

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Fatıma

Müslüman kardeşimizİade edilmesin

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Murat Taşcı

İade edilmesin. Yazık olur.

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huseyin

( feto cular is basinda )gonderilmesine izin vermeyin bu cihatcinin

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