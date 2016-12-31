Türkiye bu vebale girmesin!

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Sabur Ali KUJULOV, 2015 yılında sağlık sorunları nedeni ile Türkiye'ye sığınmış ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde iltica başvurusunda bulunmuştur.

Başvurucu, Türkiye’de bulunduğu sırada Kadirov'un ajanları tarafından 3 kez öldürülmeye çalışılmış ve suikast girişimleri TEM Şube Müdürlüğü tarafından engellenmiştir.

İki ağabeyi halen Rusya’da rehin olarak cezaevinde tutulmaktadır.

Çeçenistan ya da Rusya’ya gönderilmesi halinde öldürülme ihtimali çok yüksektir.

Bursa 1. İdare Mahkemesi 2015/1411 Esas, 2016/67 karar 03.02.2016 tarihli kararı ile; başvurucunun sınırdışı edilmesi halinde işkence görmesi ve öldürülmesinin kuvvetle muhtemel olması nedeni ile sınırdışı kararını iptal etmiştir.

Anılan mahkeme kararı uyarınca iltica başvurusu değerlendirmeye alınan başvurucu, İstanbul ilinde düzenli olarak imzaya gittiği İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde 28.12.2016 tarihinde imza attıktan sonra alıkonulmuş ve hakkında tekrar sınırdışı kararı alınmıştır.

Başvurucu, halihazırda İstanbul/Fatih Kumkapı Polis Karakolunda bekletilmektedir ve yarın sabah sınırdışı edilecektir.