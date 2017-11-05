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Türkiye robotik cerrahiyle organ naklinde dünya ikincisi

Türkiye'nin dünyada Hindistan'dan sonra robotik cerrahiyle en fazla organ nakli yapan ülke olduğu bildirildi.

05 Kasım 2017 Pazar 13:48
Türkiye robotik cerrahiyle organ naklinde dünya ikincisi

Prof. Dr. Volkan Tuğcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır robotik cerrahiyle 200'ün üzerine prostat ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Tuğcu, 1,5 yıl önce Hindistan'dan öğrendiği robotik cerrahi organ nakli yöntemiyle Türkiye'de 60 böbrek nakli yaptığını belirtti. Robotik cerrahiyle organ nakli yöntemini Türkiye'de nakil yapan ekiplerin yanı sıra Avrupa'dan gelenlere de öğrettiğini anlatan Tuğcu, şunları dile getirdi:

"Dünyada robotik cerrahi ile organ nakli işini araştırdığımda sadece Hindistan'da Dr. Alavat'ın yaptığını öğrenince onun yanına gittim ve bu işi öğrendim. Sonra Türkiye'ye döndüğümde robotik cerrahiyle nakil yapmaya başladım. Bu iş ülkeye hizmettir. Bizden sonra İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de robotla böbrek nakli yapmaya başladı."

"Avrupa'da ekipler öğrenmek için bize geliyor"

Tuğcu,1,5 yılda robotik cerrahiyle yaptığı böbrek nakillerinin başarılı geçtiğini kaydederek, söz konusu ülkelerin robotik cerrahiyle organ nakli sayısının 20'yi geçmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin robotik cerrahideki gelişimine işaret eden Tuğcu, "Robotik cerrahiyle organ naklinde Hindistan'dan sonra en fazla organ nakli yapan ülke Türkiye, bu durum gurur verici. Türkiye'de robotik cerrahiyle organ naklini tek yapan merkeziz, bu konuda çok tecrübemiz var, aynı zamanda robotik cerrahi ile böbrek nakli de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğcu, "Türkiye ve Avrupa'da nakil işi yapan ekipler robotik cerrahi ile organ naklini öğrenmek için bize geliyor. ABD'nin Vatikan Enstitüsü bizi eğitim merkezi olarak kabul etti. Robotik cerrahiyle böbrek naklini dünyaya yayacağız." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:48
  1. robotik cerrahi
  2. türkiye
  3. hindistan
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