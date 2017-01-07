Türkiye bu görüntüleri konuştu! Kapıyı açıp tekrar kapatan o asker anlattı: Tam aşağı inecekken…

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının ardından çatışma sırasında teröristler bir jandarma aracını siper alarak polis ve jandarma ile çatışmışlardı. Ancak çatışma sırasında teröristlerin siper aldığı aracın içinde 20 yaşında bir jandarma eri vardı. Teröristler çatışma sırasında aracın içindeki eri fark etmediler. 6 aylık asker olan 20 yaşındaki V.Ü de silahsız olduğu için teröristlere müdahale edemedi.

Araç şoförü olduğunu ve adliyeye tutuklu getirdiklerini belirten V.Ü ifadesinde o sırada yaşananları şöyle anlattı:

''Ön koltukta oturuyorum. Birden patlama oldu. Siper almak için hemen kendimi arka koltuğa attım. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Tam aşağı inecekken çok yakınımda çatışma sesleri başladı. Aşağı inmedim, kapıyı kapattım. Terörist karşı tarafa doğru hem bağırıyor hem ateş ediyordu. Karşıdan da bu tarafa ateş geliyordu. Aracın içinde kendimi gizledim. Çatışma bitince de çıktım' Adliyeye saldırı için giden teröristleri trafik polisi Fethi Sekin fark etmiş ve saldırganlara ilk müdahaleyi yapıp 2 saldırganı vurduktan sonra mermisi bitince vurularak şehit olmuştu. Saldırıda adliye memuru Musa Can da şehit olmuştu.