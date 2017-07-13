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Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan arasında yeni STA hazırlığı

Ekonomi Bakanı Zeybekci "Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan üçlü ticaret zirvesini önce Saray Bosna'da, sonra Belgrad olmak üzere sonbaharın ilk  günlerinde yapmayı planlıyoruz. Hemen arkasından üç ülke devlet başkanlarının bir  araya geldiği bir zirvede de bu üçlü STA'yı imzalamak istiyoruz.." dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:33
Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan arasında yeni STA hazırlığı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye, Bosna Hersek ve  Sırbistan üçlü ticaret zirvesini önce Saray Bosna'da, sonra Belgrad olmak üzere  sonbaharın ilk günlerinde yapmayı planladıklarını belirterek, "Hemen arkasından  üç ülke devlet başkanlarının bir araya geldiği bir zirvede de bu üçlü Serbest  Ticaret Anlaşmasını (STA) imzalamak istiyoruz." dedi. 

Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko  Sarovic ile Bakanlıkta görüştü.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam  ettiğini, iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacminin 2016 yılı sonunda  300'er milyon dolardan 600 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakama  ulaşılmasında Türkiye'nin Bosna Hersek'e tek taraflı olarak sağladığı imtiyazın  etkili olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Hemen hemen hiçbir ülkeye vermemiş olduğumuz imtiyazları Bosna  Hersek'e verdik. Bunlar tekstil, hazır giyim, ilaç, un, ayçiçek yağı gibi  stratejik ürünler. Tabii ki özellikle tarım ürünlerinde Bosna Hersek'e vermiş  olduğumuz imtiyazları Türk kamuoyunun hoşgörüsüyle yapabildik. Cumhurbaşkanımızın  talimatıyla ve liderliğiyle Bosna Hersek, Türkiye ve Sırbistan üçlü mekanizmasını  başarılı şekilde çalıştırıyoruz. Üç ülke olarak yürüttüğümüz Serbest Ticaret  Anlaşmalarımızı açılabilecek en geniş bir kapsamda yeniden görüşüyoruz ve final  görüşmelerine geldik. Türkiye olarak dünyada hiçbir ülkeye vermediğimiz  ayrıcalıkları Bosna Hersek ve Sırbistan'a vererek üçlü bir STA ile başka bir  ticari işbirliğine ve güçlü bağlara geçeceğiz. bugüne kadar STA'nın yeni nesil  bir STA haline getirilmesi için başarılı çalışmalarda bulundular, heyetlere  teşekkür ederim. Arada bazı sorunlar var, çözülemeyen ve bugüne bırakılan.  Değerli dostum Sarovic ile bugün bunları görüşeceğiz, umarım buradan sonuç alarak  çıkarız, alamazsak Bosna'ya gideriz beraber."

Zeybekci, Türkiye'de Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ticaret ofisi  açtığını anımsatarak, "En kısa sürede, Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan üçlü  ticaret zirvesini önce Saray Bosna'da, sonra Belgrad olmak üzere sonbaharın ilk  günlerinde yapmayı planlıyoruz. Hemen arkasından üç ülke devlet başkanlarının bir  araya geldiği bir zirvede de bu üçlü STA'yı imzalamak istiyoruz. Tabii ki  anlaşabilirsek, yetiştirebilirsek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e yönelik imtiyazlarına vurgu yapan Zeybekci,  "Türkiye olarak biz hep Bosna için çalıştık. ekonomi bakanlığı, Bosna Hersek   Ekonomi Bakanlığı haline dönüştü." dedi.

"Türkiye olarak hep Bosna için çalıştık"

Konuk Bakan Sarovic, iki ülke arasındaki işbirliğinin Ak Parti  hükümetleri döneminde zirveye ulaştığını ve daha da artacağına inandıklarını  belirterek, bir an önce ticaret hacmini 1 milyar avroya ulaştırılmasını istedi.

Türkiye'nin güçlü olmasının Bosna Hersek açısından büyük önem  taşıdığına işaret eden Sarovic, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğindeki başarılı  büyüme ivmesinin önemine dikkati çekti.

Sarovic'in "Sırbistan'daki dostlarımız umarım bize kızmazlar ama Bosna  Hersek Türkiye ile en iyi işbirliği yapan ülke olmak istiyor." sözlerine karşılık  Zeybekci, "Sırbistan ile de fena değiliz, güzel şeyler yapıyoruz. Artık  kıskanmazlar." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Sarovic'in, "Bir önceki STA'dan daha iyi bir STA  istediklerini" belirtmesi üzerine de "Türkiye olarak hep Bosna için çalıştık.  Ekonomi Bakanlığı, Bosna Hersek  Ekonomi Bakanlığı haline dönüştü." dedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:33
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