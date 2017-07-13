Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan arasında yeni STA hazırlığı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan üçlü ticaret zirvesini önce Saray Bosna'da, sonra Belgrad olmak üzere sonbaharın ilk günlerinde yapmayı planladıklarını belirterek, "Hemen arkasından üç ülke devlet başkanlarının bir araya geldiği bir zirvede de bu üçlü Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) imzalamak istiyoruz." dedi.

Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile Bakanlıkta görüştü.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam ettiğini, iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacminin 2016 yılı sonunda 300'er milyon dolardan 600 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakama ulaşılmasında Türkiye'nin Bosna Hersek'e tek taraflı olarak sağladığı imtiyazın etkili olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Hemen hemen hiçbir ülkeye vermemiş olduğumuz imtiyazları Bosna Hersek'e verdik. Bunlar tekstil, hazır giyim, ilaç, un, ayçiçek yağı gibi stratejik ürünler. Tabii ki özellikle tarım ürünlerinde Bosna Hersek'e vermiş olduğumuz imtiyazları Türk kamuoyunun hoşgörüsüyle yapabildik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve liderliğiyle Bosna Hersek, Türkiye ve Sırbistan üçlü mekanizmasını başarılı şekilde çalıştırıyoruz. Üç ülke olarak yürüttüğümüz Serbest Ticaret Anlaşmalarımızı açılabilecek en geniş bir kapsamda yeniden görüşüyoruz ve final görüşmelerine geldik. Türkiye olarak dünyada hiçbir ülkeye vermediğimiz ayrıcalıkları Bosna Hersek ve Sırbistan'a vererek üçlü bir STA ile başka bir ticari işbirliğine ve güçlü bağlara geçeceğiz. bugüne kadar STA'nın yeni nesil bir STA haline getirilmesi için başarılı çalışmalarda bulundular, heyetlere teşekkür ederim. Arada bazı sorunlar var, çözülemeyen ve bugüne bırakılan. Değerli dostum Sarovic ile bugün bunları görüşeceğiz, umarım buradan sonuç alarak çıkarız, alamazsak Bosna'ya gideriz beraber."

Zeybekci, Türkiye'de Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ticaret ofisi açtığını anımsatarak, "En kısa sürede, Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan üçlü ticaret zirvesini önce Saray Bosna'da, sonra Belgrad olmak üzere sonbaharın ilk günlerinde yapmayı planlıyoruz. Hemen arkasından üç ülke devlet başkanlarının bir araya geldiği bir zirvede de bu üçlü STA'yı imzalamak istiyoruz. Tabii ki anlaşabilirsek, yetiştirebilirsek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e yönelik imtiyazlarına vurgu yapan Zeybekci, "Türkiye olarak biz hep Bosna için çalıştık. ekonomi bakanlığı, Bosna Hersek Ekonomi Bakanlığı haline dönüştü." dedi.

"Türkiye olarak hep Bosna için çalıştık"

Konuk Bakan Sarovic, iki ülke arasındaki işbirliğinin Ak Parti hükümetleri döneminde zirveye ulaştığını ve daha da artacağına inandıklarını belirterek, bir an önce ticaret hacmini 1 milyar avroya ulaştırılmasını istedi.

Türkiye'nin güçlü olmasının Bosna Hersek açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Sarovic, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğindeki başarılı büyüme ivmesinin önemine dikkati çekti.

Sarovic'in "Sırbistan'daki dostlarımız umarım bize kızmazlar ama Bosna Hersek Türkiye ile en iyi işbirliği yapan ülke olmak istiyor." sözlerine karşılık Zeybekci, "Sırbistan ile de fena değiliz, güzel şeyler yapıyoruz. Artık kıskanmazlar." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Sarovic'in, "Bir önceki STA'dan daha iyi bir STA istediklerini" belirtmesi üzerine de "Türkiye olarak hep Bosna için çalıştık. Ekonomi Bakanlığı, Bosna Hersek Ekonomi Bakanlığı haline dönüştü." dedi.