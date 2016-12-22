Türkiye bomba yağdırıyor… İşte o tepe

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DEAŞ'ın karargâh olarak kullandığı hastanenin vurulduğu El Bab'daki hava bombardımana topçu birlikleri de destek veriyor.

Türk askerleri ve ÖSO tarafından kuşatılan El Bab'daki DEAŞ hedeflerine yönelik bombardımanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında dün El Bab'da yaşanan çatışmalarda 14 askerimiz şehit olmuştu. Çatışmalarda 138 DEAŞ'lı terörist öldürülmüştü.

EL BAB'IN ÖNEMİ NE?

El Bab kasabası terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka ve Halep sahasının geçiş noktası olması sebebiyle stratejik öneme sahip.