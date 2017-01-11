'Türkiye bizi işgal edecek'

"Başbakan Yıldırım, İbadi ile ortak açıklaması sırasında bu algıyı kırmak için, “Irak'ın toprak bütünlüğü” ve “Dostane çözeriz” gibi terimleri özellikle kullanmış" diyen Selvi, görüşmeler ile ilgili kendisine aktarılan cümleleri şöyle yazdı:



“İbadi ve bakanlarla yapılan görüşmeler süreci yumuşattı. Türkiye'nin, Irak'a işgalci olarak gelmediğini, Başbakan açık bir şekilde ifade etti. Başika meselesi özellikle kaşındığı için, orada da güzel bir formül bulundu. İki ülke olarak biz bunu dostane çözeriz denildi. Başbakan bu kelimeleri bilerek ve özellikle kullandı. Başbakan'ın bu sözleri Irak tarafında Türkiye çekiliyor diye anlaşıldı.”



Selvi şu şekidle devam etti:



"BAŞİKA BİR RAK KAMPIDIR"



Açıklamadaki, “Başika bir Irak kampıdır” ibaresi Irak tarafından önerilmiş. Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu göstermesi açısından bu ifadenin açıklama metnine girmesine itiraz edilmemiş. Ancak Başika'dan çekilme konusunda bir tarih de verilmemiş. “Başika ile ilgili ne hemen çekilecek gibi ne de ilanihaye orada kalacak gibi bir ortam” oluşmamış.



"IRAK 'TÜRKİYE BİZİ İŞGAL EDECEK' ALGISI OLUŞMUŞ"



“Silopi'ye yığdığımız gücün Irak işgali için kullanılacağı algısı Irak yönetiminde oluşmuş. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü kayda geçirdik. Bu yığınağın terör unsurları için olduğunu, PKK ve DAEŞ unsurları için orada olduğumuzu anlattık.”



TÜRKİYE'NİN BAŞİKA'DAKİ GÜCÜ



“790 askerimiz var. Bugüne kadar Peşmerge ve Ninova güçlerinden 6.200 kişiyi eğittik. Bunların 1.080'i Irak ordusuna katıldı.”