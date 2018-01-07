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Türkiye biyoçeşitlilik zengini

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tür korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden ve başarılı bir şekilde sürdürüyor.

07 Ocak 2018 Pazar 03:20
Türkiye biyoçeşitlilik zengini

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tür korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden ve başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede endemik bir tür olan Hatay dağ ceylanları da nüfuslarını artırmaya devam ediyor. Suriye sınır bölgesinde, Hatay’ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde bulunan 139 bin dekarlık alanda yaşamını sürdürmelerinden dolayı Hatay dağ ceylanları, sınır bekçileri olarak da biliniyor.

Suriye’de yaşanan iç savaş dolayısıyla hayat alanını Suriye’de yitiren ve çekilen duvar dolayısıyla da geri dönmesi mümkün görünmeyen bu endemik tür, artık en kuzey bölge olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterebilecek.

2012 sayımlarında 235 olan Hatay dağ ceylanı sayısı, geride bıraktığımız yılda yapılan sayımlarda 670 olarak belirlendi. Hatay Kırıkhan ilçesi sınırları içerisinde yer alan üretim merkezinin 160 dekarlık alanda kurulduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve küçük bir popülasyona sahip olan Hatay dağ ceylanlarının tabii ortamlarının iyileştirilmesi ve risklerinin azaltılması kapsamında bu merkezi kurduk. Bu merkezde yavrular dünyaya geliyor ve bu yavrular büyüyüp kendi ayakları üzerinde durabilme kapasitesine erişince tabii ortamlarına bırakılıyor. Türkiye biyoçeşitlilik bakımından çok zengin ve biz bu zenginliğimizi korumakta kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 03:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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