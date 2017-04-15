''Türkiye benim ana vatanım''

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı Türkiye burslarıyla eğitimine devam eden uluslararası öğrenciler, ülkeye dair günlük hayatta edindikleri izlenimleri ekonomi, sosyoloji, siyasi tarih, kamu diplomasisi, mimari ve edebiyat alanlarında verilen "Türkiye Seminerleri" ile pekiştiriyor.



YTB’nin Ankara’da "Türkiye Bursları Ankara Ofisi"ndeki seminerlere katılan öğrenciler, bursların akademik kariyerlerine sağladığı kolaylığı, seminerlerin Türkiye’ye ve Türk kültürüne ilişkin izlenimlerine katkılarını AA muhabirine değerlendirdi.

İlki bu yıl bahar döneminde başlayan, bundan sonra her yıl güz döneminde yapılması planlanan seminerlere katılan 520 öğrenci, yedi grup halinde cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenen ve altı hafta süren seminerlere alınıyor.

Türkiye Bursu ile eğitim gören öğrencilerin mezun olduklarında ülkeyi ve toplumu daha yakından tanıyarak, Türkiye’nin uluslararası arenada ortaya koyduğu misyon ve vizyonunu anlayarak ayrılmalarını hedefleyen programın, "Türkiye Ekonomisi", "Türkiye Sosyolojisi", "Türk Siyasi Hayatı", "Kamu Diplomasisi", "Türk Mimarisi ve Sanat Eserleri" ve "Türk Edebiyatı” alanlarındaki seminerleri tamamladı.

Seminerler sayesinde Türkiye’yi her yönden tanıyarak mezun olan uluslararası öğrencilerin, kendi ülkelerinde görev aldıklarında iki ülke arasında köprü oluşturması hedefleniyor

Türk dili eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere yönelik seminerlere katılan uluslararası öğrencilerden biri, 2015’te Türkiye’ye Makedonya’dan gelen, Gazi Üniversitesinde divan edebiyatı üzerine doktora yapan Melek Nuredini.

Türkiye seminerlerinde, eğitim alanının dışında da birçok alanda bilgi edindiğini söyleyen Nuredini, “Bu, bizim için kültürel olarak iyi bir keşif. Kamu yönetimi, şehircilik, mimari, edebiyat gibi farklı konularda birçok şey öğreniyoruz.” dedi.

Türkiye burslarının kariyerine önemli katkı sağladığını, ülkesine döndüğünde akademisyen olarak çalışmak istediğini belirten Nuredini, "Türkiye benim ana vatanım. Türkiye’de yaşayan bir Türk, Türkiye’yi nasıl severse, ben iki kat daha çok seviyorum." diye konuştu.

Suriye’den Türkiye’ye gelerek Gazi Üniversitesinde Türk edebiyatı alanında doktora yapan Hüseyin Yusuf da ülkesinde Türk dili ve edebiyatı öğrencisi olduğunu, yaklaşık altı yıldır YTB burslarıyla eğitimine devam ettiğini belirtti.

Yusuf, "Maalesef geldiğim memleketteki durumlar ileriye dönük kariyer hedefleri olanağı sağlamıyor. Şu anki ilk amacım doktoramı başarıyla tamamlamak. YTB’ye gönül borcumuz var. Güzel bir tez hazırlayıp akademi dünyasına kazandırarak borcumuzu ödemiş oluruz. Benim ilk hedefim bu." dedi.

Seminerler sayesinde klasik üniversite eğitiminin yanı sıra Türkiye’ye dair çok çeşitli bilgiler edindiğini söyleyen Yusuf, "Mesela şehircilikle, kamu yönetimiyle, genel kültür ve halk kültürüyle ilgili dersler gördük. Bunları öğrenmek hoşumuza gidiyor." ifadesinde bulundu.

Mısır’dan gelerek Gazi Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan ve şu anda doktora eğitimine devam eden Esma Osman da, "Arapça ve Türkçe arasındaki farkları ortaya çıkarmaya dönük bir tez hazırlamak istiyorum. Dil demek kültür demek. Türk ve Arap atasözleri ve deyimler üzerinde çalışmak istiyorum. İki halkın kültürel özelliklerini dil aracılığıyla ortaya çıkarmak istiyorum." dedi.

Seminerler aracılığıyla eğitiminin dışında da birçok şey öğrendiğini belirten Osman, "Ben dilci olduğum için sadece dille ilgili konulara odaklanıyorum ama farklı alanlarla ilgili çalışmak için çok fırsatım olmuyor. Mesela siyaset. Siyaseti sevmiyorum ama bu konuda bir seminer olduğu zaman ister istemez bilgi edinmiş oluyorsun. Bu da çok iyi." diye konuştu.

Zimbabve'den 2015’te Türkiye’ye gelen ve Türkiye Burslarıyla Ankara Üniversitesinde sosyoloji lisans eğitimi alan Tafadzwa Chenai Mwazungunya, çok uzak ve farklı bir ülkeden geldiğini belirterek, “Türkiye çok güzel bir ülke. Başlarda zordu ama alıştım. Çok hoşgörülü, güler yüzlü, iyi insanlarla karşılaştım.” dedi.

Mwazungunya, "Bu seminerler, Türkiye’deki hayatıma ve eğitimime çok destek oluyor. Mesela iki hafta önceki seminer sosyoloji hakkındaydı. Çok faydalı oldu. Siyaset, kamu yönetimi gibi bazı şeyleri genelde bilmiyoruz. Burada öğreniyoruz. Çok faydalı oldu.” diye konuştu.

Türkiye Burslarıyla 2015’ten bu yana sağlık kurumları yönetimi eğitimi alan öğrencilerden Somalili Bishar Abdi Muhammed de "YTB’den burs almak bizim için çok önemli. Somali’den Türkiye’ye geldiğim ilk anlarda Türkiye’ye dair bir fikrim vardı ama uygulamalı olarak burayı daha iyi anladım. Türkiye’ye ve YTB’ye ülkeme yapılan yardımlardan ötürü de çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dünya ve Türkiye tarihine ilgi duyduğunu belirten Muhammed, "Bu seminerler başladıktan sonra çok şey öğrendim. Türkiye’yi daha önce tanımıyordum. Şimdi Türkiye daha önce nasıl bir yerdi, nasıl bir ülke olmayı hedefliyor biliyorum. Ayrıca Türk medeniyeti ve Türk edebiyatı da okuduk." dedi.

Kaynak: AA