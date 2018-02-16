Türkiye başarı hikâyesi yazıyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin istihdamda büyük bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek, “Bu sene büyümenin program hedefleri doğrultusunda gideceğini varsayarsak, biz işsizlikte de tek haneye ineceğiz” dedi.

Şimşek, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kasım 2017’ye ilişkin işsizlik verilerini değerlendiren Şimşek, Türkiye’nin istihdamda büyük bir başarı hikâyesi yazdığını söyledi.

PERFORMANS ÇOK YÜKSEK

Geçen sene 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulunduğunu belirten Şimşek, aynı dönemde 510 milyon nüfuslu 28 AB ülkesinin, 1 milyon 950 bin kişiye iş bulduğuna dikkati çekti. Şimşek, “Bu muazzam bir başarı” ifadesini kullandı.

Dünyada istihdam artışında Türkiye’nin ilk 3’lerde olduğuna işaret eden Şimşek, çok ciddi bir performans sergilendiğini dile getirdi.

Şimşek, işsizlik oranlarının hala yüzde 10’un üzerinde olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Aslında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,1’e indi. Bu büyük bir başarı çünkü Türkiye’de iş gücüne katılım oranı hızla artıyor. Türkiye’de nüfus çok genç. Türkiye, buna rağmen istihdamını artırıyor, işsizlik oranlarını aşağıya çekiyor. Bu sene büyümenin program hedefleri doğrultusunda gideceğini varsayarsak, biz işsizlikte de tek haneye ineceğiz. Bu önemli bir başarı. Şimdi diyeceksiniz ki ‘Birçok ülkede işsizlik tek hanede’ ama birçok ülkede nüfus dinamikleri Türkiye’deki gibi değil yani iş gücüne katılım oranı bu hızla artmıyor. Çalışma çağındaki nüfusumuz ve iş gücüne katılım oranı artıyor. Dolayısıyla Türkiye istihdamda başarılı.”

Küresel kriz sonrası 10 yıllık döneme bakıldığında Avrupa Birliği’nin tamamının 5,2 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade eden Şimşek, Türkiye’nin ise söz konusu dönemde 8,4 milyonun üzerinde vatandaşa iş imkanı oluşturduğunu dile getirdi.

Bunun büyümeyi desteklediğini vurgulayan Şimşek, istihdam artışının bağımlı nüfusu azalttığını, gelirin arttığını, bunun iç talep, tasarruf olarak ülkeye geri döndüğünü anlattı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son yıllarda özellikle kur şokları ve artan petrol fiyatlarından kaynaklı enflasyon baskısı yaşadığını belirterek, "Ciddi şekilde buna odaklanmış durumdayız. Daha önce söyledim, enflasyon aralıktan itibaren aşağı yönlü eğilime girecek diye. Nitekim girdi, güçlü bir şekilde de devam ediyor. Bu yılın sonu itibarıyla tek haneye inecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının sektörde ciddi bir zarara neden olduğunu bunu gözden geçirmek zorunda kalacaklarını açıkladı.