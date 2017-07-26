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Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz" denildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:32
Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’

Türkiye, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Filistinlileri sokmayan İsrail'in açıklamalarına resmi yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yanıt şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Harem-i Şerif'teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz.

Osmanlı döneminde Filistin'de farklı dinlere ve mezheplere mensup cemaatler yüzyıllarca barış içinde birlikte yaşamış ve ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir.

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde Musevilerin inanç ve ibadet özgürlükleri devletimizin güvencesi altındadır.

Tüm Müslümanlar için en kutsal üçüncü mekan olan Harem-i Şerif bütün İslam Âleminin en öncelikli konularının başında yer almaktadır.

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de süregiden İsrail işgali 50. yılını doldurmuşken Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmanın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve Filistin-İsrail ihtilafının çözülmesine faydası olmayacağı açıktır.

İsrail'e düşen sorumluluk, biran önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif’te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:32
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