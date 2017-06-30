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'Türkiye Avrupa’nın en büyük ülkesi haline geliyor'

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yaptığı Türkiye - Macaristan İş Forumu'nda konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 'Türk olsaydım herhalde ilk önce Macaristan’a çok dikkat etmezdim. Sonuç olarak Türkiye, Avrupa’nın en büyük ülkesi haline geliyor. Macaristan’dan 8 kat daha büyük' dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 12:33
'Türkiye Avrupa’nın en büyük ülkesi haline geliyor'

"Türkiye, Avrupa’nın en büyük ülkesi haline geliyor"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise konuşmasında, "Türk olsaydım herhalde ilk önce Macaristan’a çok dikkat etmezdim. Sonuç olarak Türkiye, Avrupa’nın en büyük ülkesi haline geliyor. Macaristan’dan 8 kat daha büyük. Çevresinde savaşlar da var ama stratejik açıdan önemli. Macarlara ne için dikkat etmeli? Tabii dostluk ve eski ortaklıklarımız dışında, iş forumunda neye dikkat çekmeli? Öylesine bir bakış açısı var ki, Macar iş adamlarının da dikkat etmesi gerek. Dikkatinizi çekmek istediğim şey, Macaristan Avrupa’nın en güvenli ülkesi. Görüyorsunuz Avrupa’daki durumu, giderek terör tehlikesi artmakta. Macaristan’da güvenlik ve öngörülebilirlik mevcuttur. Bir Türk iş adamı için Avrupa’daki en düşük vergiler Macaristan’dır" ifadelerini kullandı.

Orban, konuşmasında şunları kaydetti:

"Macarlar düz konuşmayı severler. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 2013’de bir hedef koyduk, 5 milyar dolara çıkarmak için ticaret hacmini, maalesef bu başarılı olmadı. Birçok ders çıkardık. Şimdilik Macar-Türk alanında bir atılım olmadı. Bu atılımı yapmaya, kırılma noktasını yakalamak için. Türkiye’nin yanında durmamız basit bir şey değil. Stratejik bir konuydu. Macaristan muhafazakar bir ülke. Burada insanlık mirası yatmakta. Önemli bir iş alanı oluşturmakta."

Orban, iki ülke arasında iş alanlarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:33
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