'Türkiye Avrupa birincisi'

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, Türkiye'nin, yıllık 109 milyon metreküplük hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Tarhan, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından düzenlenen, "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde yaptığı konuşmada, hazır beton sektöründeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin beton üretiminde hızla büyüdüğünü belirten Tarhan, "Türkiye, yılda 109 milyon metreküp hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de üretilen beton, seneler içinde sadece miktar olarak değil aynı zamanda dayanım sınıfları açısından da önemli ölçüde yükselmiştir. Hazır beton dayanım sınıfları açısından Avrupa ortalamasının üstüne çıkan Türkiye, C25 ve üstü dayanım sınıfındaki beton kullanım oranında yüzde 92 ile listenin en üstlerinde yer almaktadır." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir de beton bileşenleri, betonun üretimi, yerleştirilmesi ve bakımıyla ilgili bilgiler verdi. Taşdemir, "Günümüzde beton alıcısı sadece basınç dayanımını ve işlenebilirliği değil, betonun daha ileri düzey teknik özelliklerini bildirerek hazır beton talebinde bulunabilir." dedi.