Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Türkiye Avrupa birincisi'

Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, "Türkiye, yılda 109 milyon metreküp hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor." dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 23:14
'Türkiye Avrupa birincisi'

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, Türkiye'nin, yıllık 109 milyon metreküplük hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Tarhan, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından düzenlenen, "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde yaptığı konuşmada, hazır beton sektöründeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin beton üretiminde hızla büyüdüğünü belirten Tarhan, "Türkiye, yılda 109 milyon metreküp hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de üretilen beton, seneler içinde sadece miktar olarak değil aynı zamanda dayanım sınıfları açısından da önemli ölçüde yükselmiştir. Hazır beton dayanım sınıfları açısından Avrupa ortalamasının üstüne çıkan Türkiye, C25 ve üstü dayanım sınıfındaki beton kullanım oranında yüzde 92 ile listenin en üstlerinde yer almaktadır." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir de beton bileşenleri, betonun üretimi, yerleştirilmesi ve bakımıyla ilgili bilgiler verdi. Taşdemir, "Günümüzde beton alıcısı sadece basınç dayanımını ve işlenebilirliği değil, betonun daha ileri düzey teknik özelliklerini bildirerek hazır beton talebinde bulunabilir." dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 23:14
  1. türkiye beton
  2. türkiye hazır beton birliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD yine bildiğini okudu! Bu kez bakın hangi ülke ile savaşın eşiğine geldi
    1. ABD yine bildiğini okudu! Bu kez bakın..
    2. Türkiye sınır ötesinde bu kez o ülkeye..
    3. Tam 40 bin kişilik ordu kuruldu!
    4. PKK’ya o ülkeden çok sert uyarı…..
    5. Küstah Türkiye çağrısı… Bakın diğer..
    6. Mekke’de ‘Hac Bilgilendirme..
    7. PFDK'ya sevk edildiler!
    8. 6 PKK'lı teslim oldu
    9. Memura yapılan son zam devlete artı 11..
    10. 'Türkiye Avrupa birincisi'
    11. Gürcistan’dan Türkiye’ye helikopter..
    12. Türkiye ve Ürdün'den ortak bildiri!
    13. Hama'da hava saldırısı: 50 ölü!
    14. Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
    15. ABD'den Mısır'a soğuk duş!
    16. Alarm! Beyaz Saray giriş çıkışlara..
    17. Avrupa'daki saldırıların arkasında..
    18. Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    19. Ünal: Gülen zavallı bir şarlatan
    20. Bartın Kurucaşile'de sel
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    ABD’den flaş karar… Tüm operasyonlar dururuldu!
    ABD’den flaş karar… Tüm operasyonlar dururuldu!