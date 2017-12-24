Türkiye atağa kalktı! Tarihi hamle

Türkiye, büyümede yüzde 11.1 ile dünya birinciliğine oturdu. Şimdiki hedef ise ihracat rekoru. 2018 için şimdiden sağlam adımlar atmak isteyen ekonomi çevreleri ve iş dünyası da yeni pazarlara yöneldi. Özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya gibi bölgelere iş dünyasının artan ilgisi söz konusu.

180 milyonluk pazar: Bangladeş

180 milyona yaklaşan nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisiyle dikkat çeken Bangladeş, son yıllarda Türk yatırımcının radarında. Son olarak İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, Türk iş dünyasına ülkesine yatırım çağrısı yaptı. İslam, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretinde “Ülkemizde yabancı yatırımların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle hazır giyim sektöründe dev firmalar yatırım için Bangladeş’i tercih ediyor. Sayıları az da olsa Türk yatırımcılar da Bangladeş’de faaliyet gösteriyor” dedi.

Moritanya Türkiye'yi bekliyor

Ayrıca, DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Moritanya-Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci başkanlığında dün gerçekleştirildi. Zeybekci, Moritanya ile Türkiye arasında Yatırımların Korunması ve Teşviki Anlaşmasının her iki ülke arasında müzakere edildiğini söyledi. Zeybekci, iki ülkenin ticaret hacmini geliştirmek için Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalamasını istediklerini aktardı. Moritanya Ticaret Odası Başkanı Mohamed Mahmoud, "Moritanya özel sektörü olarak, Türk özel sektörü ile her türlü işbirliği için hazırız" ifadelerini kullandı.

Cibuti ile 500 milyon dolar hedefi

Benzer şekilde DEİK, Türk ve Cibuti iş dünyası temsilcilerini Ankara’da bir araya getirdi. DEİK Başkanı Nail Olpak, “Cibuti özelinde ekonomik açıdan baktığımızda, stratejik bir konumda bulunan bu ülke kanalıyla, hemen en yakınındaki Etiyopya, Güney Sudan ve Somali ile 150 milyonluk bir pazarı hedeflemenin mümkün olduğunu görüyoruz. 2017 ilk 10 ayında 84 milyon dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştık. Bu hacminin 300-500 milyon doları seviyesine çıkarılması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Yeni Şafak