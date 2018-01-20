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"Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugünkü Türkiye onları çok rahatsız ettiği için Türkiye'nin yolunu kesmek, Türkiye'yi tökezletmek, çelme takmak adına her türlü oyuna başvuran bir dünya var." dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:34
"Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir"

Bakan Arslan, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Kars  AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sadece ülkedeki  vatandaşların değil dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların umudu olduğunu söyledi.

Geçmişte merkez ve sağ partilerin gençliği siyasetten kopardığını  ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Ancak son 15 yılda Cumhurbaşkanımızın gençliğe olan inancı ve  gençliğin aktif olarak siyasetin içerisinde yer alması konusunda verdiği  destekler sayesinde gençlerimiz artık millet olma şuuru ve bilinciyle geçmişini  çok iyi öğreniyor, gurur duyulası geçmişini geleceğe taşıyarak daha iyi bir  gelecek tasavvuru inşası için gece gündüz demeden bizlerle yol yürüyor. Elbetteki  bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Ancak sizin alacağınız o emaneti bir sonraki  nesle daha iyi teslim edebilmeniz için bugünden kendinizi iyi yetiştirmeniz, iyi  donatmanız lazım. Bu konuda da biz ağabeylerinize her ne düşüyorsa şüpheniz  olmasın ki her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye için her türlü oyuna başvuran bir dünya var"

Arslan, büyüyen, güçlenen, kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'yi  hazmedemeyenlerin olduğunu belirterek, bunun sebebinin ise geçmişteki Türkiye  olduğunu dile getirdi.

Şimdi güçlenen, gelişen, kendi ayakları üzerinde duran, bununla da  yetinmeyip dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara kucak açan, destek olan bir  Türkiye'nin bulunduğunu aktaran Arslan, "Bugünkü Türkiye onları çok rahatsız  ettiği için Türkiye'nin yolunu kesmek, Türkiye'yi tökezletmek, çelme takmak adına  her türlü oyuna başvuran bir dünya var. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın,  Gezi olayları, 17/25 Aralık olayları dahil FETÖ hain darbe girişimi, FETÖ'sü,  DEAŞ'ı, PYD'si, PKK'sı, YPG'si fark etmez, hangi oyunu devreye sokarsanız sokun,  bu oyunu bozacak bir millet ve millet olma şuuruyla hareket eden 80 milyon var."  diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi sonuna kadar destekleyen ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı için çok dua eden milletlerin olduğuna işaret  eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu destekler ve duaları sadece Katar'da değil Azerbaycan, Kazakistan,  Orta Asya, Myanmar, Arakan, Çin, Somali, Lübnan ve Libya'da görüyoruz. İşte en  son Katar'da gördük. Katar'ın gelişmesini, büyümesini engellemek isteyenlerin  oyunlarını bozan yine Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bunu gören  dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar dua etmeye devam ediyor. Biz yine Sudan, Çad,  Tunus'taydık. Emin olun ki Sudan'da indiğimiz saatten ayrıldığımız saate kadar  bütün sokaklar saatlerce coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bekledi. Her yerde alkışlar,  her yerde dualara şahit olduk. Herkes bize 'Cumhurbaşkanı'nın arkasında durun, 15  Temmuz'da durdunuz, bundan sonra da durmaya devam edin.' diyor."

"Eğileceğimiz yer belli, rüku ve secde"

Arslan, ülkenin istikbali ve istiklali için gözlerini kırpmadan  şehadet şerbetini içmeye devam edeceklerini belirterek, güvenlik güçlerinin terör  unsurlarını yok etmek için olağanüstü mücadele verdiğini anımsattı.

Ülkede şehadet şerbetini içmeye hazır olan milyonların olduğunu  aktaran Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz kimin izinden gittiğimizi biliyoruz. Kim önünde eğildiğimizi  biliyoruz, çok şükür. Biz çıkar çetelerinin, menfaatin peşinden koşanların  karşısında olduk, dünya menfaati için eğilenlerin yanında olmadık. Eğilmeyeceğiz,  eğileceğimiz yer belli, rüku ve secde. Birçok hizmetler yaptık. Marmaray ve  Avrasya projeleriyle denizin altından trenleri otomobilleri geçiren AK Parti.  İstanbul'u İzmir'e, Osmangazi Köprüsü ile otoyoluna bağlayan AK Parti.  İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil otoyolları yapan AK Parti. Bunlarla  yetinmeyip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü başlatan yine AK Parti. İstanbul'da dünyanın  en büyük havalimanını yapan yine AK Parti."

"Türkiye artık dünya lideri"

Tüm bu hizmetleri milletin desteği, duası ve güveniyle  gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, bu projelerle de yetinmeyip dünya çapında  projelere imza attıklarını vurguladı.

Rüya projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Arslan, konuşmasını  şöyle tamamladı:

"Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan 'Kanal İstanbul'u yapacağız' dedik,  yine 'Bunlar hayal, rüya görüyor' dediler. Ama bilmediler ki onların hayal  dediklerini AK Parti gerçekleştirip birer birer milletin ve dünyanın hizmetine  sokuyor. İnşallah şimdi sıra Kanal İstanbul'da. Hiç şüpheniz olmasın ki  Cumhurbaşkanımızın bu desteği, dirayeti, tecrübesi oldukça Kanal İstanbul'u da bu  milletin, ülkenin hizmetine sokacağız. Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir.  Türkiye artık dünya çapında projeler yapabilen bir ülkedir. Dünyanın son dönemde  yaptığı en büyük 10 projeden 6'sı Türkiye'de yapılıyor. İşte böyle bir  Türkiye'desiniz. Türkiye'nin geleceğine, kendinize güvenin."

Arslan, kongrenin ardından beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili  Yusuf Selahattin Beyribey ve İl Başkanı Adem Çalkın ile AK Parti İl Başkanlığına  geçerek, partililer ile buluştu.

Burada parti yönetimine yeni seçilen üyelerle tanışan Arslan,  partililere kente yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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