"Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir"

Bakan Arslan, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Kars AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sadece ülkedeki vatandaşların değil dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların umudu olduğunu söyledi.

Geçmişte merkez ve sağ partilerin gençliği siyasetten kopardığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Ancak son 15 yılda Cumhurbaşkanımızın gençliğe olan inancı ve gençliğin aktif olarak siyasetin içerisinde yer alması konusunda verdiği destekler sayesinde gençlerimiz artık millet olma şuuru ve bilinciyle geçmişini çok iyi öğreniyor, gurur duyulası geçmişini geleceğe taşıyarak daha iyi bir gelecek tasavvuru inşası için gece gündüz demeden bizlerle yol yürüyor. Elbetteki bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Ancak sizin alacağınız o emaneti bir sonraki nesle daha iyi teslim edebilmeniz için bugünden kendinizi iyi yetiştirmeniz, iyi donatmanız lazım. Bu konuda da biz ağabeylerinize her ne düşüyorsa şüpheniz olmasın ki her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye için her türlü oyuna başvuran bir dünya var"

Arslan, büyüyen, güçlenen, kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'yi hazmedemeyenlerin olduğunu belirterek, bunun sebebinin ise geçmişteki Türkiye olduğunu dile getirdi.

Şimdi güçlenen, gelişen, kendi ayakları üzerinde duran, bununla da yetinmeyip dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara kucak açan, destek olan bir Türkiye'nin bulunduğunu aktaran Arslan, "Bugünkü Türkiye onları çok rahatsız ettiği için Türkiye'nin yolunu kesmek, Türkiye'yi tökezletmek, çelme takmak adına her türlü oyuna başvuran bir dünya var. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, Gezi olayları, 17/25 Aralık olayları dahil FETÖ hain darbe girişimi, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, PYD'si, PKK'sı, YPG'si fark etmez, hangi oyunu devreye sokarsanız sokun, bu oyunu bozacak bir millet ve millet olma şuuruyla hareket eden 80 milyon var." diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi sonuna kadar destekleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı için çok dua eden milletlerin olduğuna işaret eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu destekler ve duaları sadece Katar'da değil Azerbaycan, Kazakistan, Orta Asya, Myanmar, Arakan, Çin, Somali, Lübnan ve Libya'da görüyoruz. İşte en son Katar'da gördük. Katar'ın gelişmesini, büyümesini engellemek isteyenlerin oyunlarını bozan yine Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bunu gören dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar dua etmeye devam ediyor. Biz yine Sudan, Çad, Tunus'taydık. Emin olun ki Sudan'da indiğimiz saatten ayrıldığımız saate kadar bütün sokaklar saatlerce coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bekledi. Her yerde alkışlar, her yerde dualara şahit olduk. Herkes bize 'Cumhurbaşkanı'nın arkasında durun, 15 Temmuz'da durdunuz, bundan sonra da durmaya devam edin.' diyor."

"Eğileceğimiz yer belli, rüku ve secde"

Arslan, ülkenin istikbali ve istiklali için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içmeye devam edeceklerini belirterek, güvenlik güçlerinin terör unsurlarını yok etmek için olağanüstü mücadele verdiğini anımsattı.

Ülkede şehadet şerbetini içmeye hazır olan milyonların olduğunu aktaran Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz kimin izinden gittiğimizi biliyoruz. Kim önünde eğildiğimizi biliyoruz, çok şükür. Biz çıkar çetelerinin, menfaatin peşinden koşanların karşısında olduk, dünya menfaati için eğilenlerin yanında olmadık. Eğilmeyeceğiz, eğileceğimiz yer belli, rüku ve secde. Birçok hizmetler yaptık. Marmaray ve Avrasya projeleriyle denizin altından trenleri otomobilleri geçiren AK Parti. İstanbul'u İzmir'e, Osmangazi Köprüsü ile otoyoluna bağlayan AK Parti. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil otoyolları yapan AK Parti. Bunlarla yetinmeyip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü başlatan yine AK Parti. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanını yapan yine AK Parti."

"Türkiye artık dünya lideri"

Tüm bu hizmetleri milletin desteği, duası ve güveniyle gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, bu projelerle de yetinmeyip dünya çapında projelere imza attıklarını vurguladı.

Rüya projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan 'Kanal İstanbul'u yapacağız' dedik, yine 'Bunlar hayal, rüya görüyor' dediler. Ama bilmediler ki onların hayal dediklerini AK Parti gerçekleştirip birer birer milletin ve dünyanın hizmetine sokuyor. İnşallah şimdi sıra Kanal İstanbul'da. Hiç şüpheniz olmasın ki Cumhurbaşkanımızın bu desteği, dirayeti, tecrübesi oldukça Kanal İstanbul'u da bu milletin, ülkenin hizmetine sokacağız. Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir. Türkiye artık dünya çapında projeler yapabilen bir ülkedir. Dünyanın son dönemde yaptığı en büyük 10 projeden 6'sı Türkiye'de yapılıyor. İşte böyle bir Türkiye'desiniz. Türkiye'nin geleceğine, kendinize güvenin."

Arslan, kongrenin ardından beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve İl Başkanı Adem Çalkın ile AK Parti İl Başkanlığına geçerek, partililer ile buluştu.

Burada parti yönetimine yeni seçilen üyelerle tanışan Arslan, partililere kente yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.