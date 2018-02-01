Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye, Arnavutluk için harekete geçti

TİKA, Arnavutluk’un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine bağlı Belsh kasabasındaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanım projesini tamamladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:21
Türkiye, Arnavutluk için harekete geçti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk’un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine bağlı Belsh kasabasındaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanım projesini tamamladı.

TİKA, 3 ila 6 yaş yaklaşık 90 çocuğun eğitim gördüğü anaokulun restorasyonunu gerçekleştirirken, çevre düzenlemesi ve ısıtma sisteminde çalışmalar gerçekleştirdi. TİKA, anaokuluna mobilya donanımı da sağladı.

Restorasyon nedeniyle okulda düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Belsh Belediye Başkanı Arif Tafani, milletvekilleri, aile ve yerel yönetim temsilcileri ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın projelerini ülkedeki her şehre yayacaklarını söyledi.

Arnavut kardeşleri ile yüzyıllardan beri omuz omuza, el ele beraber yürüdüklerini ifade eden Yörük, şöyle devam etti:

"Birlikte yürümeye de devam edeceğiz. Bu birlikte yürüyüşün somut simgesi olarak bugün burada, sizin güzel kasabanızdayız. Biz Arnavutluk’taki tüm kardeşlerimizi bizim coğrafi sınırımız olmasa bile gönlümüzdeki komşularımız, gönlümüzdeki kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Biz yeni temeller atmıyoruz, biz aslında var olan temellerimizi toprağın çok çok daha derinliklerine indiriyoruz. Sizlerin çocukları bizlerin de çocuklarıdır. Bizim inancımız odur ki destekleyen el, eleştiren dilden daha güçlüdür."

Belsh Belediye Başkanı Tafani de, Arnavutluk'taki Türk kurum temsilcilerinin açılışta bulunmalarının ayrı bir önemi olduğunu kaydetti.

Anaokulun restorasyonunu belediyedeki en önemli yatırımlar arasında gösteren Tafani, "Bu yatırım sayesinde mevcut kreş tamamen dönüşerek asil bir görüntüye kavuştu. Desteklerinden dolayı TİKA ile büyük ve dost Türk halkına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu çalışma nedeniyle hayran kaldım. TİKA'nın bu yatırımı sayesinde kreşteki çocuklar mükemmel imkanları olan bir ortam sahip olacak." dedi.

Elbasan Milletvekili Musa Ulqini ise Belsh'in çok fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, TİKA'nın bu yatırımını "mükemmel" şeklinde nitelendirdi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 18:21
  1. Tafani
  2. Musa Ulqini
  3. TİKA
  4. Türk İşbirliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma namazına mahkemeden yasak!
    1. Cuma namazına mahkemeden yasak!
    2. Bir anda cesetle karşılaştılar...
    3. Polis duvarı kırdıkça şaşkına döndü
    4. Donmak üzere olan 8 kişilik grup..
    5. Hattı kestik! PKK'ya 200 milyon..
    6. Devlette yeni dönem! Devrim gibi...
    7. Rusya İngiltere'nin zaafını ortaya..
    8. Esed rejiminden skandal açıklama!
    9. Muhalifler denkleme girdi, İran rahatsız
    10. Pentagon’un sırlarına internetten..
    11. Drone ve İHA takımı saldırıları
    12. ''Yaşananlar başarısız bir darbe..
    13. O kenti kaybetmek üzereler
    14. Zeytin Dalı Almanya'ya battı! Skandal..
    15. Bu defa Hama'ya saldırı düzenlendi
    16. Katiller İdlib'e doğru ilerliyor
    17. Türkiye, Arnavutluk için harekete geçti
    18. Obama 1 yıl sonra açıkladı... O gün...
    19. BM, işgalcilerle irtibatlı şirketleri..
    20. HİSAR-A testi geçti
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor