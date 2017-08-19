Türkiye'nin aradığı Doğan Akhanlı İspanya'da yakalandı
Türkiye'nin aradığı Alman vatandaşı Doğan Akhanlı, tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alındı.19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
İspanya Granada'da tatil yapan Doğan Akhanlı'nın polis tarafından yapılan bir kimlik kontrolünde, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine girmişti. Alman politikacılar, yazar ve sanatçılar o dönemde Akhanlı'nın beraat etmesi için çağrıda bulunmuş ve yazar hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmişti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bu kez Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.