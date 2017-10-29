Türkiye, 'Arakan' dosyasını masaya koyacak

APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamboçya'da geçen yılın aralık yapılan toplantıda, BM'den sonra dünyanın en önemli platformlarından biri olan APA'nın 2017-2019 dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin 20 yıldır APA üyesi olduğunu anlatan Kayatürk, APA'nın 42'si asil olmak üzere, 64 üyesi bulunduğunu, 5 ülke ve teşkilatın da gözlemci üye olarak toplantılara katıldığını kaydetti.

Burhan Kayatürk, Asya Kalkınma Bankası, İslam Örgütü Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası'nın APA'da gözlemci teşkilatlar olduğu bilgisini paylaştı.

İstanbul'da, 20-25 Kasım'da, ilk kez Türkiye'nin dönem başkanlığında APA 10. Genel Kurulu'nun yapılacağını bildiren Kayatürk, Türkiye'nin, Kamboçya'daki toplantıda dönem başkanlığını almak için çok büyük mücadele verdiğini aktardı.

Kayatürk, bu mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"APA üyelerinden Çin, Rusya ve Hindistan aktif üye ülkeler. Dönem Başkanlığına, Türkiye, Çin, Pakistan ve Sri Lanka aday oldu. Biz Arap ülkeleri ile Pakistan'ın desteğini yanımıza alarak dönem başkanlığına seçildik. Pakistan, Çin'den yana değil de Türkiye'den yana tavrını ortaya koyunca, 'Türkiye'yi destekliyorum' diyerek adaylıktan çekilince bizim şansımız çok yükseldi. Biz de çok güçlü bir diplomasi faaliyeti yürüterek, dönem başkanlığını neredeyse oybirliğine yakın bir sayı ile aldık."

- "Asya'nın artık bir aslanı var; o da Recep Tayyip Erdoğan"

Burhan Kayatürk, toplantıda FETÖ'nün terör örgütü ilan edildiğini anımsatarak, "Bu, tehlikeli bir örgüttür ve bütün ülkelerin buna karşı önlem alması gerekir" kararı alındığını kaydetti.

Kayatürk, Pakistanlı Senatör Mushahid Husain'in, "Asya'da aslanlar pek olmaz, Asya, kaplanların olduğu bir kıtadır ama Asya'nın artık bir aslanı var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır." sözlerine değindi.

Kamboçya'daki toplantıdan sonra, Bhutan'ın başkenti Thimphu'da 31 Ağustos-3 Eylül 2017 tarihlerinde APA Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Toplantısı'nın yapıldığını kaydeden Kayatürk, "Toplantıda, 'insani felaket eşiğindeki Irak, Suriye ve Yemen'e insani yardımların gönderilmesine' ilişkin taslak metin görüşülürken, 'Myanmar’daki Arakan Müslümanları'na yapılan kötü ve insanlık dışı muamele' konusunun da taslak metne girmesini istedik. Girişimlerimiz sonucu bu sağlandı, Myanmar da taslak metinde yer aldı." diye konuştu.

AK Parti'li Kayatürk, bu taslak metnin, İstanbul'da yapılacak APA 10. Genel Kurulu'nda görüşüleceğini ve onaylanacağını bildirdi.

Bu Genel Kurula, APA üyesi ülkelerden Meclis Başkanları, Meclis Başkanvekilleri ile yüzlerce milletvekilinin katılacağını anlatan Kayatürk, "Türkiye'de toplam dört toplantı yapılacak, genel kurulların biri İstanbul'da, diğeri Antalya'da gerçekleştirilecek. Ayrıca, sadece komisyon başkanlarının katılacağı biri Van'da diğeri de Ankara'da olmak üzere, iki toplantı daha yapılacak." ifadesini kullandı.