Türkiye antibiyotik kullanımında dünya birincisi oldu

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, antibiyotikkullanımı üzerine medya araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Türkiye yüzde 42,2’lik oranla antibiyotik kullanan ülkeler arasında dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100 kişiden 30’unun reçetesine antibiyotik yazılıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde antibiyotik kullanımında tüm dünyada artışların yaşandığı bilinmekte. Bunların yarısından fazlası ise gereksiz antibiyotik kullanımı olarak kayıtlara geçmekte.

Ajans Press'in ITS Medya incelemesinden derlediği bilgilere göre antibiyotik kullanımı bu yıl 7 bin 739 habere konu olurken portal incelemesine göre antibiyotiklerle ilgili toplam 21 bin 175 haber çıkışı tespit edildi. Önceki yıllarla kıyaslandığında geçtiğimiz yıl 5 bin 791 haberle konuşulan antibiyotikler, her yıl daha fazla haber çıkışıyla gündem olmayı sürdürüyor. Ulusal, uluslararası ve yerel yayınlarda, medyaya yansıyan en önemli başlık ise, antibiyotik direncinin her yıl 700 bin kişinin ölümüne neden olması ve yüzde 42,2’lik oranla Türkiye’nin antibiyotik kullanan ülkeler arasında dünyada ilk sırada yer alması oldu. Sektörel sağlık yayınlarında ise özellikle kulak ve idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımının çok gereksiz olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl ciprofloxacin etken maddeli antibiyotiklerden 11 milyon 600 bin kutu tüketilirken, diğer üç etken maddeli florokinolon grubu antibiyotiklerden toplamda 17 milyon kutu tüketildi. Dünyada en çok antibiyotik tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye başı çekerken, Türkiye’yi sırasıyla Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya takip etti.