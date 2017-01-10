Türkiye, Amerika’yı ne ile tehdit etti! İşte o gerçek...

ABD’nin ülkemize karşı sürekli koz olarak kullandığı PKK terör örgütüne karşı Türkiye yoğun bir askeri ve diplomatik mücadele sürdürürken, Milli Görüş lideri ve 54. Hükümet’in Başbakanı Necmettin Erbakan’ın Amerika’yı PKK’ya olan desteğinden dolayı tehdit ettiği ortaya çıktı.

Başbakan olduğu dönemde Amerika ve İsrail’i PKK’ya aleni bir şekilde destek vermekle suçlayan Erbakan, daha Refah-Yol Hükümeti kurulmadan da ABD’yi PKK’yı desteklemeye devam etmesi halinde ABD’li siyahları Amerika’nın başına bela edeceği mesajı yolladı. Peki, Erbakan bu mesajı nasıl, kimle ve hangi süreçlerden sonra verdi?

ÇEKİÇ GÜÇ’E KEŞİF GÜÇ DÜZENLEMESİ

90’lı yılların başlarında başlayarak artan PKK saldırılarında her gün birer, ikişer, beşer hatta bazen 10’ar askerimiz şehit oluyordu. 90’lı yılların ortalarına geldiğimizde ise PKK, saldırılarını devam ettirmekle birlikte, çöküntü haline girmişti. O dönemde İncirlik üssünden kalkan ABD uçaklarının mevzi kaybeden ve ağır hasara uğrayan PKK’lılara lojistik ve silah yardımı yaptığını eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş de açıkladı. Zaten İncirlik’teki Çekiç Güç, Erbakan başa geldikten sonra Keşif Güç’üne dönüştürüldü. İşte böyle bir dönemde Erbakan, bir yandan Türkiye’deki iç siyasi gelişmelerle ilgilenirken, dışarıda da ABD’nin PKK desteğine karşı bir lobi faaliyeti yürütüyordu.

FARRAKHAN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Erbakan, 1995 yılındaki seçimlerden önce Türkiye’ye davet ettiği Amerika’daki siyah Müslümanların içinde örgütlendiği Nation of Islam (İslam Milleti)’ın lideri Louis Farrakhan nedeniyle hem Türkiye’den hem de dışarıdan büyük bir eleştiri almıştı. Kendisi ve ait olduğu siyah ırkı yüzyıllarca ırkçılığa tabi tutulmasına rağmen “ırkçılık”la suçlanan Farrakhan’ı neden kabul ettiğine dair, muhafazakarlar dahil herkes Erbakan’ı sert bir dille eleştirmişlerdi. Ancak, Farrakhan’ı sıcak bir şekilde karşılayarak onurlandıran Erbakan’ın bu görüşmede Farrakhan aracılığıyla Amerika’ya çok önemli bir mesaj vermişti.

PKK’YA KARŞI SİYAHLAR TEHDİDİ

İkilinin görüşmelerinden sonra ülkesi Amerika’ya dönen Farrakhan, 16 Ekim 1995 yılında “Million Man March” olarak bilinen ünlü protesto yürüyüşünün gerçekleşmesine ön ayak oldu. Amerika’nın en büyük iç tehdit unsuru sayılan Nation of Islam (İslam Milleti)’ın Beyaz Saray önündeki bu protestosu, Amerikalıları endişelendirmişti. Amerikalıların korku dolu bakışlarla bir “Siyah ayaklanması mı başlıyor” dedikleri bu gösteri aslında Erbakan’ın Farrakhan’la ortaya koydukları bir planın gereğiydi. Zaten yürüyüşün 16 Ekim’de yapılacağı da 9 Ekim’de duyurulmuştu. Yani bir haftalık bir süre içinde bir milyondan fazla insan gösteri çağrısına uyarak Beyaz Saray önünde toplanmıştı. Erbakan, o dönemde sayıları yedi milyonu bulan ve Amerikan yönetiminde tek söz sahibi olan Yahudi lobisine karşılık, Farrakhan eliyle sayıları yedi milyonu bulan Müslüman bir lobi kurmak istemişti. Farrakhan’ın Beyaz Saray önüne bir milyon siyahîyi toplaması her ne kadar Amerikan yönetiminden olan hoşnutsuzlara bağlansa da, gösterilerin yapıldığı Beyaz Saray önünde canlı yayın yapan Amerikan televizyonları o dönemde sık sık Farrakhan’ın Erbakan ile olan görüşmesine atıfta bulunuyor ve böyle bir görüşmeden sonra bu gösterinin olmasının tesadüf olmayacağını belirtiyorlardı.

AMERİKA’NIN ERBAKAN’LA MÜCADELESİ

Erbakan’ı ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarlarını baltalamakla suçlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Yakın Doğu Şefi Alan Makovsky de, 1997’de Middle East Quarterly’de “How to Deal With Erbakan” (Erbakan’la Nasıl Mücadele Etmeliyiz) başlıklı makalesinde, “Erbakan’ın, Libya gezisinde Türk basının ve biz Batılıların da gözden kaçırdığı önemli sözleri vardı. Türkiye Başbakanı, burada yaptığı basın toplantısında ABD ve İsrail’i PKK terörünü desteklemekle suçladı ve Türkiye’nin terörden en çok zarar gören ülke olduğunu savundu. Kuşkusuz Türkiye’yi Erbakan’ın elinden almak için bu ülkedeki Amerikan dostlarını desteklemeliyiz” demişti.