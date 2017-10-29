Türkiye almasın diye yapmadıkları kalmadı
ABD yönetimi, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemi satacak olan “Rosoboronexport” ile “Almaz-Antey” şirketlerini kara listeye aldı.29 Ekim 2017 Pazar 13:32
ABD yönetimi Rusya'ya yapacağı yaptırımlara S-400 maddesini de ekledi. Buna göre S-400 üreten ve satan firmalar ABD'nin kara listesinde yer alacak.
YENİ YAPTIRIMLAR SAVUNMA SİLAHLARINI DA KAPSIYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kongre’ye gönderilen taslak listeyi Amerikan New York Times gazetesi yayınladı. Seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarıyı onaylayan ABD Kongresi Rusya'nın S-400 savunma sistemleri ve Kalaşkikov silahlarını üreten, satan firmaları kara isteye alma maddesini de tasarıya ekledi.
TASARI GECİKTİ
1 Ekimde tamamlanması beklenen tasarı bu zamana kadar uzayınca, muhalifler ABD yönetiminin Rusya ile işbirliği içinde olduğu idddialarını ortaya attı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yasanın bu kadar gecikmesinin nedeninin Rusya ile ticaret yapan müttefikler olduğunu ve bunların da ticaretten etkilenmesini istemedikleri için bekletildiğini belirtti.
Türkiye, bir süre önce Rusya ile S-400 anlaşması yapmıştı. Suudi Arabistan da Moskova’dan silah alımı anlaşmalarına imza atmıştı. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert nihai listenin resmen duyurulacağı, listedeki kişi ya da şirketlerle iş yapan üçüncü taraflara tanınacak üç aylık geçiş sürecinin 28 Ocak’ta dolacağını kaydetti.
"ABD ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE BASKI YAPACAK"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Yaptırım listesi ocak ayında uygulanmaya başladığında pratikte Washington yönetimi kendi koyduğu kuralları üçüncü ülkelere empoze etme mekanizmasını da çalıştırmış oluyor. Böylece istediği üçüncü ülkeye (Benim koyduğum yaptırımları çiğniyorsun) diyebilecek. İşte bu uluslararası hukuk ve normların ABD tarafından tamamen ayaklar altına alınması girişimi bizi tedirgin ediyor” dedi.
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Gayserili1 sa önce Elden oderiz Murat Arslan1 sa önce AKP HUKUMETI S400 LERDEN VAZ GECECEK ABD YE RAGMEN S400 MAKETINI BILE ALAMAZ FETO ILE ARINCA TESSEKURLE YUMSAMA SINYALLERIDE VERILDI ARTIK SIRADA KAMO OYUNU IKNA ETMEK KALDI AKP BU ISI BILEK GURESI OLARAK 2019 KADAR SURDURUR SECIMDEN SONRADA S400 LERDEN VAZ GECILDIGI RUSYA ILE TEKNOLOJI TRANSFERINDE ANLAMSMA SAGLANAMADIGI SOYLENIR VE OLAY COZULMUS OLUR ABD DE RAHATLAR AKP DE Herhangi Biri1 sa önce Türkiye'nin iç içlerine karışma ABD! Arif1 sa önce ABD sonun sonuna geldiniz...Zulm ile abad olunmaz... Alparslan10712 sa önce Boyalı kağıda tapan köpeklerin korku imparatorluğu çatırdıyor.....Korkuları bu yüzden....Beter olacaklar biiznillah.... M2 sa önce Biz ucuncu ulkeleri degilizdunyayi ditreten osmanli dorunlariyiz .bize viz gelir abd ap yeterki allah bizimle olsun bizlerde birlik beraberlik olsun icimizde hayin olmasin.allah nurunu tamamlayacak . İsfendiyarHalil Eralp2 sa önce Yahu ABD dostumuz! Öyle dostun canı cehenneme. . . Muzaffer düzgün 2 sa önce Abd nin dünyayı yüzlere yok edecek nükleer silahları varken bir savunma silahı olan S500 tepki gösterme hakkı varmı Avini2 sa önce Yarı fiyatına S-400 veya S-500bilgi alışverişi yaparak Türkiye'de geliştirsinler 400 ile 500 olacağına S-450 olsun Dirilis2 sa önce Hali coninin ayaginin altindan kayali cok oldu oda fistan giysin bundan sonra