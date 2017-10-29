Türkiye almasın diye yapmadıkları kalmadı

ABD yönetimi Rusya'ya yapacağı yaptırımlara S-400 maddesini de ekledi. Buna göre S-400 üreten ve satan firmalar ABD'nin kara listesinde yer alacak.

YENİ YAPTIRIMLAR SAVUNMA SİLAHLARINI DA KAPSIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kongre’ye gönderilen taslak listeyi Amerikan New York Times gazetesi yayınladı. Seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yeni yaptırım öngören tasarıyı onaylayan ABD Kongresi Rusya'nın S-400 savunma sistemleri ve Kalaşkikov silahlarını üreten, satan firmaları kara isteye alma maddesini de tasarıya ekledi.

TASARI GECİKTİ

1 Ekimde tamamlanması beklenen tasarı bu zamana kadar uzayınca, muhalifler ABD yönetiminin Rusya ile işbirliği içinde olduğu idddialarını ortaya attı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yasanın bu kadar gecikmesinin nedeninin Rusya ile ticaret yapan müttefikler olduğunu ve bunların da ticaretten etkilenmesini istemedikleri için bekletildiğini belirtti.

Türkiye, bir süre önce Rusya ile S-400 anlaşması yapmıştı. Suudi Arabistan da Moskova’dan silah alımı anlaşmalarına imza atmıştı. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert nihai listenin resmen duyurulacağı, listedeki kişi ya da şirketlerle iş yapan üçüncü taraflara tanınacak üç aylık geçiş sürecinin 28 Ocak’ta dolacağını kaydetti.

"ABD ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE BASKI YAPACAK"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Yaptırım listesi ocak ayında uygulanmaya başladığında pratikte Washington yönetimi kendi koyduğu kuralları üçüncü ülkelere empoze etme mekanizmasını da çalıştırmış oluyor. Böylece istediği üçüncü ülkeye (Benim koyduğum yaptırımları çiğniyorsun) diyebilecek. İşte bu uluslararası hukuk ve normların ABD tarafından tamamen ayaklar altına alınması girişimi bizi tedirgin ediyor” dedi.