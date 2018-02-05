Afrin harekatı sonrası yeniden paylaşılıyor! 'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
Türk ordusu Afrin'de büyük bir başarıya imza atarken ABD'li Yahudi tarihçi ve Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın geçtiğimiz yıllarda bir açık oturumda söylediği sözler yeniden paylaşım rekorları kırıyor: 'Türkiye, Almanya'yı öğleden sonra Fransa'yı eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilirler.'
GAZON BÖYLESİNE NE DENIR ?George Friedmann bizim ne Almanya'yi nede Fransa'yı bitirmi diye bir niyetimiz yok. O şeytanca siyonist vesvese size has. Kendiniz neyseniz başkalarınıda öyle görüyorsunuz. Fransanın nukleer silahları ne gune duruyor. Sizin niyetiniz Dünya'yı imha etmek. Cıfıtların düşüncesi kendine kalsın. Biz bildiğimiz doğri yoldan gideceğız.
Güney Doğulu55 dk önce
George Friedmann bizim ne Almanya'yi nede Fransa'yı bitirmi diye bir niyetimiz yok. O şeytanca siyonist vesvese size has. Kendiniz neyseniz başkalarınıda öyle görüyorsunuz. Fransanın nukleer silahları ne gune duruyor. Sizin niyetiniz Dünya'yı imha etmek. Cıfıtların düşüncesi kendine kalsın. Biz bildiğimiz doğri yoldan gideceğız.
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