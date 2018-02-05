Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin harekatı sonrası yeniden paylaşılıyor! 'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'

Türk ordusu Afrin'de büyük bir başarıya imza atarken ABD'li Yahudi tarihçi ve Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın geçtiğimiz yıllarda bir açık oturumda söylediği sözler yeniden paylaşım rekorları kırıyor: 'Türkiye, Almanya'yı öğleden sonra Fransa'yı eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilirler.'

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:19
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:19
  1. Stratfor'un kurucusu George Friedman

YORUM YAZ

  • Süleyman AydınSüleyman Aydın25 dk önce
    yavaş olll. o kadar da değil.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu54 dk önce
    GAZON BÖYLESİNE NE DENIR ?George Friedmann bizim ne Almanya'yi nede Fransa'yı bitirmi diye bir niyetimiz yok. O şeytanca siyonist vesvese size has. Kendiniz neyseniz başkalarınıda öyle görüyorsunuz. Fransanın nukleer silahları ne gune duruyor. Sizin niyetiniz Dünya'yı imha etmek. Cıfıtların düşüncesi kendine kalsın. Biz bildiğimiz doğri yoldan gideceğız.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu55 dk önce
    George Friedmann bizim ne Almanya'yi nede Fransa'yı bitirmi diye bir niyetimiz yok. O şeytanca siyonist vesvese size has. Kendiniz neyseniz başkalarınıda öyle görüyorsunuz. Fransanın nukleer silahları ne gune duruyor. Sizin niyetiniz Dünya'yı imha etmek. Cıfıtların düşüncesi kendine kalsın. Biz bildiğimiz doğri yoldan gideceğız.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize bağlı değil
  1. Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize..
  2. Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl..
  3. Düğünde takılan takılar kimin?..
  4. Müteahhitler, sattıkları konuttan 5..
  5. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
  6. Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt
  7. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
  8. Mağduriyetlere sebep olan ''18..
  9. Zirveye Sivasspor ayarı!
  10. Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!
  11. 'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'
  12. Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!
  13. Çocuk, kıyafetlerinde nelere dikkat..
  14. Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte..
  15. Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert..
  16. Türk askeri bayrağı ezan okuyarak dikti
  17. Cemil Bayık'tan skandal sözler!
  18. Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
  19. Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na..
  20. Çanlar Türk gençliği için çalıyor!
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!