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Türkiye Almanya'ya nota verdi!

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberleri üzerine Türkiye haberin doğruluğunun araştırılması üzerine Almanya'ya nota verdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:34
Türkiye Almanya'ya nota verdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberleri üzerine Türkiye’nin,  Almanya’ya nota vererek, haberlerin doğruluğunun araştırılmasını ve Öksüz’ün ülkede varlığının  tespiti durumunda yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesini istediği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, FETÖ’nün sözde "hava  kuvvetleri imamı" firari Öksüz hakkında çıkan son haberler üzerine Türkiye üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA NOTA

Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde  Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği  hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve  haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden  olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya’da bulunduğunun tespit  edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

ALMANYA: ADİL ÖKSÜZ ÜLKEDE DEĞİL

Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öksüz'ün ülkede bulunduğuna  dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını ifade etti ancak bu yöndeki  açıklamalar Türk tarafınca tatminkar bulunmuyor.

GEÇİCİ OTURUM İDDİALARI

Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya'daki Türk  vatandaşlarının Adil Öksüz'ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz'e  Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği iddia edilmişti.

Almanya’da iltica talepleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından değil  Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından ele alınıp karara bağlanıyor.

Alman makamları, uluslararası sözleşmelere dayanan yükümlülüklerini  gerekçe göstererek iltica talebinde bulunan kişiler hakkında bu kişilerin geldiği  ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor.

Daha önce Alman basınında çıkan haberlerde, 15 Temmuz darbe  girişiminden bu yana yaklaşık 4 bin FETÖ üyesinin Almanya’ya geldiği  belirtilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:34
  1. almanya
  2. adil öksüz
  • E.ozdemir.E.ozdemir.39 dk önce
    Almanyaya 5000 kisilik arananlar listesi verdin ve bir tanesini bile vermediler.Basta alman domuzu ve diğer Haçlı kafirleri olmak üzere avrupayla yapılan uluslararası terörizm ve işbirliği anlaşmasını iptal edip haclilarin aradığı veya istediği hicbir teröristi vemeyerek yuzlerine haykirmaliyuz.
  • BEŞERBEŞER41 dk önce
    Ne bekliyorsun güzel ülkem evet bizde demesini dese ne olacak isteyecekmisin istedin verecekmi
  • EkremEkrem1 sa önce
    Onları üstün varlık, kendini de alçak görmeyi kabullenmişsin.
  • Adaletli Adaletli 1 sa önce
    Bence nota vermesin beste versin notanın bi anlamı kalmadı
  • Osman soyluOsman soylu1 sa önce
    Orada oldugu kesinleşirse bir operasyonla alınmalı
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Tavşan dağa küsmüş.
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