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Türkiye-Almanya geriliminde sıcak gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Thomas de Maiziere ile telefon görüşmesi yaptı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:17
Türkiye-Almanya geriliminde sıcak gelişme

İçişleri Bakanı Soylu, Alman mevkidaşı Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.

Alman şirketleriyle ilgili soruşturma yapıldığı gerekçesiyle yapılan açıklamalar üzerine gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Bakan Soylu, Türkiye'deki hiçbir Alman şirketine soruşturma açılmadığını Alman mevkidaşına iletti. Soylu, Alman şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmasından her zaman memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

"İLETİŞİM PROBLEMİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Görüşmede, FETÖ ile iltisakı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili, Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında, bu şirketlerin ihracat yaptığı tüm ülkelerden Interpol üzerinden standart bilgi talebinde bulunulduğunu belirten Soylu'nun, bu kapsamda Interpol üzerinden diğer ülkeler gibi Almanya'ya da iletilen talepte bir iletişim probleminin olduğunun tespit edildiğini aktardığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun söz konusu iletişim probleminin hafta sonu aynı kaynaklar üzerinden açıklığa kavuştuğunu ilettiği belirtildi.

Görüşmede, bundan sonra da iletişim içinde olma konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:17
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