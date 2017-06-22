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Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!

14 eyalette operasyon düzenleyen Alman polisi Twitter ve Facebook’ta nefret söylemi yaydıkları belirlenen 36 kişinin evlerine baskın gerçekleştirdi

22 Haziran 2017 Perşembe 11:13
Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!
Alman güvenlik yetkilileri, sosyal medyada nefret söylemi, ırkçı yorum ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 36 kişinin evlerine baskın düzenledi.
 
Önceki gün 14 eyalette eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda hedef alınan kişilerin çoğunun aşırı sağcı ve ırkçı söylemlere sahip olduğu, iki kişinin aşırı sol yanlısı şiddet içerikli mesajlar attığı bir kişinin de insanların cinsel eğilimlerinden yola çıkarak tehditler savurduğu öğrenildi. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Federal Emniyet Ofisi Başkanı Holger Münch "Toplumumuz, korku, tehdit ve şiddete hem sokaklarda hem de internette geçit vermemeli" ifadelerini kullandı.
 
Sosyal medyadaki nefret söylemi ve tehdit içerikli mesajlara karşı yaptırım öngören bir yasa çıkarmanın peşinde olan Almanya'da, Adalet Bakanı Heiko Maas'ın önderliğini üstlendiği bir cephe Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına, nefret içerikli mesajları kaldırmadıkları taktirde 50 milyon euroluk ceza içeren bir kanun tasarısı hazırladı. Yasa, sosyal medya devlerine "bariz suç içeren paylaşımları" 24 saat içinde silinmesini, daha tartışmalı içeriklerin için bir hafta içinde silinmesini zorunlu kılıyor.
 
Bu arada, Almanya Federal Meclisi, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilerek Ürdün'e konuşlandırılması konusunda verilen önergeyi kabul etti.
 
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:13
  1. ÜRDÜN
  2. Almanya Federal Meclisi
  3. sosyal medya
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