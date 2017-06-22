‘Türkiye Afrin’e giriyor’

Türkiye'nin Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Afrin kenti sınırına askeri yığınak yaptığı iddia ediliyor. Afrin kenti, terör örgütü YPG'nin elinde bulunuyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG militanı Nuri Mehmud, Türkiye'nin Afrin sınırına askeri sevkiyat yaptığını belirterek, Suriye içerisinde de askeri sevkiyat yapıldığını söyledi.

'İDLİB TARAFINA DA SEVKİYAT VAR'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası bir harekatına karşı korku içerisinde olduğu anlaşılan terör örgütü militanı: "Türkiye Afrin için güçlerini Azez ve Mare'ye getiriyor. Hem de sınıra bir askeri sevkiyat yapıyor. İdlip tarafında da sevkiyat yapıyor. Ağır silah sevkiyatı yapıyor. Ne kadar silah sevkiyatı yapıldığına ilişkin net bir rakam veremiyoruz. Türkiye ve grupları (ÖSO) zaten Afrin'e saldırıyorlar."