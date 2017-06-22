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‘Türkiye Afrin’e giriyor’

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG militanlarından Nuri Mehmud, Türkiye'nin Afrin'e bir harekata hazırlandığını, kent sınırına askeri sevkiyat yaptığını iddia etti. Teröristin ifadelerinden Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında büyük korku içerisinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:00
‘Türkiye Afrin’e giriyor’

Türkiye'nin Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Afrin kenti sınırına askeri yığınak yaptığı iddia ediliyor. Afrin kenti, terör örgütü YPG'nin elinde bulunuyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG militanı Nuri Mehmud, Türkiye'nin Afrin sınırına askeri sevkiyat yaptığını belirterek, Suriye içerisinde de askeri sevkiyat yapıldığını söyledi.

'İDLİB TARAFINA DA SEVKİYAT VAR'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası bir harekatına karşı korku içerisinde olduğu anlaşılan terör örgütü militanı: "Türkiye Afrin için güçlerini Azez ve Mare'ye getiriyor. Hem de sınıra bir askeri sevkiyat yapıyor. İdlip tarafında da sevkiyat yapıyor. Ağır silah sevkiyatı yapıyor. Ne kadar silah sevkiyatı yapıldığına ilişkin net bir rakam veremiyoruz. Türkiye ve grupları (ÖSO) zaten Afrin'e saldırıyorlar."

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:00
  1. afrin
  2. suriye
  3. terör örgütü
  4. ypg
  5. YPG bayrağı
  • Alpay.salikara@gmail.com[email protected]34 dk önce
    Gec kalindi bile
  • TufanTufan58 dk önce
    Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
  • KarakaplanKarakaplan1 sa önce
    Yılanın başıküçükken ezilmeli... yoksakuzey Irak gibi 10 sene sonra bizde devlet olacaz demeye başlarlar...
  • SahinSahin2 sa önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun koçlarım. Rabbim bu gece hürmetine sizi muzaffer eylesin.. Amin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Korkunun Ecele Faydası Yok. Hepiniz Geberecek siniz Hainler,.
  • 145314532 sa önce
    Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Ekber. Allahım şu mübarek Kadir gecesinin yüzü suyu hürmetine. Seni sevenlerin ve senin sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine. Kahraman ordumuza. Kahraman evlatlarımıza. Kahraman anaların kahraman kuzularına yardım et. Onları ve bizleri kafirlere düşmanlarımıza karşı galip eyle. Vatanımızı ve milletimizi Tüm müslüman kardeşlerimizi bizleri ve sevdiklerimizi koru.
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