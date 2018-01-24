Türkiye Afrin’e girdi, dünya hizaya geldi

Daha önce Kuzey Irak ve Güneydoğu’daki terör operasyonlarıyla Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör yuvalarını imha eden milli silahlar, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda da göğsümüzü kabarttı. Afrin’in terörden arındırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye’yi ekonomik ve siyasi hamleler ile köşeye sıkıştırmaya çalışan Batılı ülkelere beyaz bayrak açtırdı. ABD, operasyon düğmesine basılmasıyla adeta panikledi. Türkiye’ye heyet üstüne heyet gönderen ABD, çözüm için yeşil ışık yakmak zorunda kaldı.



TÜRKLER HAKLI



Siyasi bir devrimin eşiğinde sallanan Fransa ise, Afrin harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Fransa, istediği desteği de bulamayınca geri adım atmak zorunda kaldı. Rusya “Suriye’de, ABD’nin tek taraflı eylemleri Türkiye’yi kızdırdı” diyerek operasyona örtülü destek verirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak, ‘Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı’ açıklamasında bulundu. BM’nin daimi beş üyesinden birisi olan Çin ise, 72 uçağın katılımıyla 108 hedefin vurulduğu operasyonu şimdilik izlemekle yetiniyor. Almanya ise, yerli ve milli silahların başarısını görünce kıvırmaya başladı. Alman hükümeti’nin Türkiye’deki Leopard tanklarının modernizasyonu için savunma sanayi şirketi Rheinmetall’e onay vereceği belirtildi.



Batı medyası çıldırdı



Türkiye’nin çok yönlü diriliş mücadelesi, Batılı liderleri kızdırdığı kadar, medyalarını da çıldırttı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türk savaş uçaklarının Suriye´nin kuzeyine yönelik hava saldırılarında bulunduğunu yazdı. Financial Times ise, `Türkiye, ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı´ başlığıyla duyurdu. Guardian da Türk jetlerinin Afrin bölgesini bombalamaya başladıklarını yazdı. Fransız basınından Le Monde ise, “Afrin operasyonu başladı, sırada Menbiç var” dedi. İngiliz Daily Mail gazetesi de, Türkiye’nin, terör örgütü YPG’yi Suriye’nin kuzeyinden temizlemeyi istediğini yazdı.

Afrin’de temizlik sürüyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekâtı 5. gününe girdi. Teröristlerin kaçacak delik aradığı Afrin'de terör temizliği çok titiz bir şekilde yapılıyor. Son olarak Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ve çevre tepelerini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.



Topçu atışları sürüyor



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hatay'a nakledilen çoklu roketatar, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi. Mevzilere yerleştirilen roketler ve obüsler, Afrin'deki terörist mevzilerine çok sayıda atış gerçekleştirdi. Atışlar aralıklarla sürerken patlama sesleri Hatay'ın sınır mahallelerinden de duyuluyor.



MEHMETÇİK’İ BEKLİYORLAR



TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'na destek veren ÖSO'nun Kürt komutanı Azad Şabo, "Afrinli Kürtler, Kürt unsurlarının ÖSO ile gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Afrin'de halk, örgütten kurtulacağı günü iple çekiyor. Afrinliler örgütün ilçedeki ihlallerinden ve zorla silah altına alma uygulamalarından bıkmış durumda. Örgüt insanların özgürlüğünü çaldı. Rejim ve DEAŞ ile savaştık, şimdi de PKK zulmüne karşı mücadele ediyoruz. Çok şükür Afrin'den başladık. İnşallah Kamışlı'ya kadar gideceğiz" dedi.