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Türkiye Afrin'de YPG'yi vuruyor

Türkiye, obüs toplarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin kırsalındaki terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin mevzilerini bombalıyor.

27 Haziran 2017 Salı 23:58
Türkiye Afrin'de YPG'yi vuruyor

Türkiye Kilis kentinde sınırdan YPG'nin elindeki Afrin kenti kırsalındaki örgütün mevzilerini obüs toplarıyla bombalıyor. Türkiye bombardımanı saat 22:30 sularında başlatırken, şimdiye kadar 20 civarında top atışının gerçekleştiği öğrenildi.

Türkiye'nin obüs toplarıyla yaptığı bombalamanın YPG'nin Afrin kırsalındaki savunmasını kırmak için yaptığı belirtilirken, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e bağlı Telrıfat ve Minig Askeri Üssü'ne yönelik yapacağı operasyonun ise çok yakında başlayacağı ifade ediliyor. Türkiye ve ÖSO yapacağı operasyon kapsamında Suriye içerisinde ve sınırda yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor.

Minag Askeri Üssü Afrin kentine 15 kilometre yakınlıkta bulunuyor ve büyük bir stratejik öneme sahip.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 23:58
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