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'Türkiye, Afrin'de Amerikan askeriyle savaşıyor'

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Afrin operasyonuna ilişkin, "Türkiye aslında orada YPG ile PKK ile savaşmıyor. Çünkü onlar Amerika'nın kara gücü. Amerika'nın askerleridir" dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:21
'Türkiye, Afrin'de Amerikan askeriyle savaşıyor'

Partisinin Bursa Olağan İl Kongresi’nde konuşan Zekeriya Yapıcıoğlu, “Biz başından beri söyledik. Keşke Afrin operasyonunun yapılmasına ihtiyaç kalmasaydı. Keşke durum bu noktaya gelmeseydi. Niçin başladı Afrin operasyonu?” ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, “Güya sözüm ona dost ve müttefik ABD, 'Ben 30 bin kişilik sınır ordusu kuracağım' dedi. Hükümet yetkililerimiz hop oturup, hop kalktı. Bu nasıl dostluk, nasıl müttefiklik? Bu müttefiklik hukukuna sığar mı? Dost dosta bunu yapar mı? 'Yapmayın etmeyin, bakın bunu yaparsanız geliriz vururuz' dedi ve Afrin'e girildi” diye konuştu.

HÜDA-PAR Başkanı, “Biz de o gün dedik. Türkiye aslında orada YPG ile PKK ile savaşmıyor. Çünkü onlar Amerika'nın kara gücü. Amerika'nın askerleridir. Öyle ya Amerika onları eğitti, silah verdi, istikamet verdi, hedef gösterdi, 'Git vur' dedi ve onlar da gidip vurdu. Öyleyse onun isminin başka bir şey olması, Coni olmaması bir şey değiştirmiyor” dedi.

“Amerika destek verdiği müddetçe bölgede sorunlar devam edecek” diyen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Daha dün hükümet sözcüsü Yozgat'ta söyledi sorunun ne olduğunu. Sorun, Amerika'nın onlara destek vermesi. Biz ilk söyledik. Sorun Amerika'nın kendisidir.”

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:21
  1. Zekeriya Yapıcıoğlu
  2. Bursa Olağan İl Kongresi
  3. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • ihsihs27 dk önce
    Doğru söze ne denir.
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