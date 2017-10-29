Türkiye 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyor

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü kutlanırken, Türkiye 2023 hedeflerine güçlü adım adım adım ilerliyor. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Türkiye’nin daha gelişmiş bir ülke haline gelmesi için 2023 hedefleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de açıklanmıştı. Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık Yargı darbesi, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen AK Parti Hükümeti, hedeflere güvenli adımlarla ilerliyor. 2023’te Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olması hedefleniyor.

DEV PROJELER TAM GAZ

2023 hedefleri arasında mega projeler de yer alıyor. 3. Havalimanı inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Projenin 2018’de tamamlanması hedefleniyor. Çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesi Karadeniz’le Marmara Denizi’ni birbirine bağlayacak. Projenin temelinin 2018’de atılması bekleniyor. Büyük İstanbul Tüneli için de hazırlıklar başladı.ç

SAVUNMADA MİLLİ HAMLE

Savunma sanayii de millileşiyor. Türkiye, tankını, silahını, helikopterini, İHA’larını üretmeye başladı. En büyük hedef ise milli savaş uçağı ve uzaya gönderilecek olan milli uydu. Tüm bu projelerin de hız kesmeden 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

KİŞİBAŞI GELİR YÜKSELECEK

Hedeflerde Türkiye’nin ihracat rakamları önemli yer tutuyor. Türkiye’nin var olan pazarları büyütmesi ve yeni pazarlara açılmasıyla birlikte İhracatın 500 milyar dolar seviyesine ulaşması, dış ticaret hacminin ise 1 trilyon doları bulması planlanıyor. l Büyüme rakamlarının tahmin edildiği gibi gerçekleşmesi durumunda kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolar olması bekleniyor. l Turizm hacminin artırılarak yıllık 50 milyon turist hedefine ulaşılması durumunda işsizlik rakamlarının aşağı doğru çekilmesi planlanıyor. l 2023 yılında işsizlik oranındaki hedef ise yüzde 5.

ENERJİDE BÖLGESEL GÜÇ

Enerji projeleri de hedeflerde önemli yer tutuyor. Mersin Akkuyu ve Sinop Nükleer santralları için çalışmalar sürüyor. Akkuyu’nun 29 Ekim 2023’e kadar üretime geçmesi planlanıyor. Türk Akımı projesinin inşaatı ise sürüyor. Güneş ve rüzgar enerjisinde de çalışmalar hızlanıyor.

Akşam