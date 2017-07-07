Bahçeli: Türkiye AB'ye muhtaç değil, inceldiği yerden kopsun!

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Raporu oylanıp, müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edimişti.

AP raporuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye AB'ye muhtaç değil, ip inceldiği yerden kopsun" dedi.

BU KARAR DÜŞMANCA BİR YAKLAŞIMDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, AB Komisyonu 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararı ibret ve esef verici olmasının ötesinde, hukuken yok hükmündedir. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ YIL DÖNÜMÜ YAKLAŞTIKÇA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdiği yazılı bir açıklama yayımladı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’un yıl dönümüne yaklaşıldığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz hem içerden hem de dışardan gittikçe sertleşen, günden güne şiddetlenen bir kuşatma altındadır. Vicdan sahibi her insanımız, her vatandaşımız bu yalın ve yakın gerçeği görmektedir. Karşımızdaki manzara iç açıcı olmadığı gibi umut verici de değildir. 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasının yıldönümü yaklaştıkça toplumsal tansiyon artış göstermekte, provokasyon ihtimalleri çoğalmakta, kaos ve kargaşa beklentileri güçlenmektedir.

BAHÇELİ’DEN HOLLANDA’YA: ZORBALIK, AÇIKÇA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İNKARI

Esasen Avrupa Parlamentosu’nun güdük, çürük ve çorak kararı Türk milletinin irade ve egemenlik haklarına tahammülsüzlüğün eser ve sonucudur. Bu itibarla bizim nezdimizde hiçbir itibar ve inandırıcılığı yoktur. 16 Nisan Halkoylamasında 18 maddelik anayasa değişikliğine onay veren tertemiz seçimiyle, şaşmaz demokratik tercihiyle Türk milletidir. Avrupa Parlamentosu’nun kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterlerini hatırlatarak müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili aldığı tavsiye kararı elbette hezeyan ve demokrasiyle ters düşen sapma halidir. Avrupa zihniyeti kendi kendisini yalanlamakta, sözde savunduğu değerlerle çelişmektedir. Kaldı ki, Hollanda’nın 15 Temmuz’la ilgili karartma politikası, Türkiye’yi temsilen bu ülkedeki Türklerle buluşacak hükümet üyelerine engel çıkarması bir nevi zorbalık, açıkça demokrasi ve özgürlük inkarıdır"