Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye ABD'ye resti çekti: Bundan sonra...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Münbiç'te Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütlerine göz yumulmayacağını ve bunun devam etmesi halinde oralara da operasyon düzenleneceğini söyledi.

28 Ocak 2018 Pazar 11:05
Türkiye ABD'ye resti çekti: Bundan sonra...

Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

''BUNDAN SONRA SADECE SÖZE BAKILMAYACAK''

Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.

Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir.

''MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU DA BUNLARDA TEMİZLENECEK''

ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek. Gerekirse buralara da girilecek.

Türkiye blöf yapmıyor. Türkiye çok net bir şekilde bu konu kararlılığını ortaya koyuyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 11:05
  1. Bekir Bozdağ
  2. AK Parti
  3. Başbakan Yardımcısı
  4. Hükümet Sözcüsü
  5. Münbiç
  6. Fırat
  7. Zeytin Dalı harekatı
  8. PKK
  9. ABD
  • hamidohamido37 dk önce
    Iran a kadar temizlik devam etmeli. Aksi durumda pislik temizlen memiş olur.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Bülent Tüfenkci uyardı: Sakın paylaşmayın!
  1. Bakan Bülent Tüfenkci uyardı: Sakın..
  2. “İslam’a ve insanlığa hizmet için..
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan..
  4. Paha biçilemiyor! Suya konulunca birden.
  5. 100 kadın yazılımcı Turkcell’de işbaşı..
  6. Sultanmurat Pazar Kompleksi ve..
  7. Camideki tatlı hırsız kamerada
  8. İşte Galatasaray'ın Ndiaye için..
  9. Turkcell’liler hesabını biliyor
  10. Arif Sağ'dan dikkat çeken sözler: Ben..
  11. Dünyanın en ünlü şehrini fareler..
  12. AK Parti milletvekili askerlik..
  13. Emekliler zamlı maaş almaya başladı
  14. Türkiye ABD'ye resti çekti: Bundan..
  15. Bu görüntüler Suriye sınırında çekildi
  16. Teröristler ile İran askeri çatıştı:..
  17. Silah bırakıp kürsüye çıktı! Seçime..
  18. Egemen Bağış'tan çarpıcı iddia: Onu..
  19. Türkiye ve Rusya arasında sürpriz..
  20. Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk..
'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
MİT sahaya indi! Av başladı
MİT sahaya indi! Av başladı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?
Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?