Türkiye ABD'ye meydan okuyor

Mehmetçiğin Afrin Operasyonu geniş kapsamlı olarak sürerken, dünya basını Zeytin Dalı Harekatı’na geniş yer vermeye devam ediyor...



Özellikle Avrupa ve ABD basını operasyona sayfalarında geniş yer ayırırken, İngiliz Financial Times (FT) gazetesi çarpıcı bir analiz haber yaptı. Financial Times, yayınladığı haberi okuyucularına “Türkiye ABD’ye meydan okudu” başlığıyla duyurdu.



Yayınlanan haberde Türkiye’nin, müttefiki olan ABD’ye Suriye’deki YPG konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydan okuduğu ve harekatı başlattığı yazıldı.

Financial Times, Suriye’deki harekatın, Orta Doğu’da yeni cephelerin açılmasıyla birlikte, ABD ile ilişkileri daha da gerginleştirebileceğini yazdı.



SEBEP, SINIR GÜÇLERİ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin en önemli sebeplerinden birinin “Sınır Güvenlik Güçleri”nin kurulma girişimi olduğunu belirten İngiliz gazetesi, 30 bin kişiden oluşacak bu grubun kurulması girişimlerinin ilişkileri buraya getirdiğini belirtti.



“Her ne kadar ABD, Afrin’deki grupların koalisyonun bir parçası olmadığını iddia etse de Türkiye’nin bu girişimi affetmedi” diyen Financial Times, Türkiye’nin, Amerika’nın tüm uyarılarına rağmen hafta sonundan bu yana Suriye sınırındaki operasyonlarına devam ettiğine dikkat çekti.



TÜRKİYE DİNLEMEDİ



İngiliz BBC kanalı, “Harekât, Türkiye’yi, NATO müttefiki ABD ile karşı karşıya getiriyor” ifadelerini kullanırken Amerikan CNN televizyonu da Afrin’e harekatın, Türkiye ile YPG’yi destekleyen ABD arasındaki tansiyonu artıracak gibi göründüğünü yazdı. Fransız AFP de, Türkiye’nin Washington’un ilişkileri güçleştirebileceğine dair uyarılarına rağmen harekata başladığını ifade etti. Alman gazetesi Bild, Türkiye’nin Amerika’ya rağmen operasyon başlattığını ve dışarıdan gelen uyarılara da kulak tıkadığını ifade etti.