Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye: 86 - Estonya: 48

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, Estonya’yı konuk etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:29
Türkiye: 86 - Estonya: 48

2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 86 - Estonya: 48. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 86-48 galip ayrıldı.

 

Salon: Ayhan Şahenk


Hakemler: Vasiliki Tsaroucha xx, Alakbar Hasanov xx, Sergii Tyslenko xx


Türkiye: Pelin xx 6, Ayşe xxx 7, Olcay xx 5, Melis xx 3, Bahar xxx 10, Işıl xxx 9, Tuğçe xxx 10, Holingsworth xxx 9, Cansu xxx 14, Elif xx 3, İlayda xxx 6, Esra xx 4


Başantrenör: Ekrem Memnun


Estonya: Anderson xxx 11, Asi x 5, Bratka xx 8, Köster x 2, Lilleallik xx 5, Nikolai xx 4, Piibur x, Pokk x, Pulk xx 4, Reinvald x 3, Rist x 4, Uiga x 2


Başantrenör: Janne Schasmin


1. periyot: 21-16 (Türkiye lehine)


Devre: 38-19 (Türkiye lehine)


3. periyot: 65-28 (Türkiye lehine)

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:29
  1. Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. Türkiye
  3. Estonya
  4. Basketbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'da saldırı şoku... Onlarca yaralı var!
    1. Amerika'da saldırı şoku... Onlarca..
    2. Sisi'yi eleştiren o isme tutuklama!
    3. Soy ağacı sorgulama sayfası açıldı…
    4. Başbakan Yıldırım’dan sıcak mesajlar…..
    5. Tüm dünyayı umutlandıran gelişme....
    6. Almanya'dan PKK’ya şok… Yasaklandı!
    7. Başkentte hareketli dakikalar... HDP..
    8. İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan..
    9. Bilim insanları uyardı
    10. Yer: Adana… Tüfekler, tabancalar, kar..
    11. Uygulama gece yarısına kadar sürecek
    12. İsrail yine yuva yıktı
    13. Amerika'da baş ağrısıyla uyuyan kadın..
    14. Isparta'da FETÖ'den ihraç edilen..
    15. Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna..
    16. Suriye'de bir haftada binden fazla..
    17. Sivas'ta FETÖ sanığı eski polise 7 yıl..
    18. Türkiye: 86 - Estonya: 48
    19. Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner'..
    20. Kenya'da kolera salgını: 8 kişi öldü
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap
    İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!