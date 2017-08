Türkiye 6 yıl sonra rezil yarışmaya geri dönüyor!

1975 yılında Semiha Yankı ile ilk kez Eurovision Şarkı Yarışmasına katılan Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener'in Everyway That I Can şarkısıyla tarihinde ilk kez birinciliği elde ederken, en son 2012 yılında Can Bonomo ile yer aldığı yarışmaya o tarihten sonra bir daha katılmama kararı aldı.

SİYASİ ÇIKARLAR İÇİN KULLANILIYOR

Komşu ülkelerin, siyasi çıkarlarını ön plana alarak oylarını şarkılara göre değil, ülkelere göre verdiği iddiasıyla 5 yıldır bu yarışmada yer almayan Türkiye'nin önümüzdeki yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek yarışmaya yeniden katılmak için ön hazırlıklara başladığı öne sürüldü. Hazırlıklar kapsamında bazı sanatçılara teklif götürülürken, daha önce yarışmada Türkiyeyi temsil etmiş isimlerle de görüşmeler yapıldığı ve fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.