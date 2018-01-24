Türkiye 54.5 milyar metreküp gaz tüketecek

EPDK’nın 2018 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Türkiye’nin bu yıl içinde 54 milyar 523 milyon 999 bin 692 metreküp (580 milyar 135 milyon 356 bin 720 kilovatsaat) doğalgaz tüketeceği öngörüldü. Tüketim tahmini hesaplamasında doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı. EPDK’nın, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) primer frekans kontrol birim hizmet bedeline ilişkin kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla EPDK, TEİAŞ’ın primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2018’in birinci çeyreği için megavatsaat başına 11,63 lira olarak uygulanması önerisini onayladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yine Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”ne göre de enerji nakil hattı direkleri, karayolu veya demiryolu istimlak ve/veya mülkiyet sınırının dışında yer alacak.