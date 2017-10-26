Türkiye, 300 milyarlık ‘aslan payına’ talip

Türkiye, Malezya ve Suudi Arabistan ile birlikte yeni nesil Müslüman tatilciler açısından yurt dışı turizminin en yoğun olduğu ilk üç Müslüman ülke arasında yer alıyor. Crescent Rating’e yaptığı, Y kuşağından Müslüman turistlerin seyahat tercihlerini inceleyen araştırma raporu yayımlandı.

18-36 yaşındaki Müslüman turistlerin dünyada yaptığı seyahatleri değerlendiren ve ilk defa yürütülen bu araştırma, yeni nesil Müslümanların seyahatlerini planlamada ve karar vermede hangi kriterlere göre hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Turizmcilerin yol haritalarını belirlemelerine ışık tutmayı amaçlayan araştırmaya göre, Türkiye’nin 2026 yılında 1,1 trilyon TL (300 milyar dolar) harcaması beklenen Müslüman turistten aslan payını kapması bekleniyor.

Yayımlanan “Y Kuşağı Müslümanların Seyahat Raporu”nun ilki, dünya turizminde 370 milyar TL’lik bir hacim oluşturan genç Müslümanların, global ekonomi için önemini ortaya koyuyor.

2026 yılında 1.1 trilyon TL’ye ulaşması beklenen Müslüman turizm pazarında, hızla büyüyen Y kuşağı Müslüman turistlerin payının üçte biri aşacağı tahmin edilirken, ilk üç Müslüman ülke arasında yer alan Türkiye’nin, bu rakamın önemli bir bölümünü çekmesi bekleniyor.

2014 yılında Türkiye’de yapılan farklı bir araştırmaya göre ortalama kişi başı harcamalarda Körfez bölgesinden gelen turistler ise 3 bin dolar harcama yaparken, 2015 yılının yaz aylarında Suudi Arabistanlı turistlerin bir önceki yıla oranla yüzde 72’lik artışla 93,7 milyon Euro’luk harcama yaptıkları belirlenmişti.

Kârlılığı yüksek olan bu segmentin önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında harcama ve gelir açısından zirve noktalara ulaşması bekleniyor. Günümüzde yaklaşık 1 milyara ulaşan 30 yaşın altındaki Müslüman nüfus, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerdeki nüfusun yüzde 60’ına denk geliyor. Ayrıca, genç Müslüman nüfusun 2030 yılında, 15-29 yaş aralığındaki toplam dünya nüfusunun yüzde 29’unu oluşturacağı hesaplanıyor.

Rapor, 2016 yılında seyahat eden Müslümanların yüzde 30’ından fazlasının Y kuşağı, yüzde 30’unun ise Z kuşağı olduğunu gösteriyor. Bu da 2016’da seyahat eden 121 milyon Müslümanın 72 milyonunu Y ve Z kuşaklarının oluşturduğunu gösteriyor.

İslam İşbirliği Konferansı üyesi olan ülkelerden Türkiye’nin yanı sıra Malezya ve Suudi Arabistan, yurt dışı turizminin en yoğun olduğu ilk üç ülke. Aynı değerlendirmede, İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan ülkelerin başında ise Almanya, Rusya Federasyonu ve Hindistan geliyor. Genç kuşak Müslümanların en çok ziyaret ettiği ilk 10 ülke ise, Malezya, Endonezya, Japonya, Tayland, Avustralya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, ABD ve Hindistan.

Genç Müslümanların seyahat etme motivasyonlarının başında dünyayı keşfetme arzusunun geldiği göze çarpıyor. Yeni nesil, teknolojinin de etkisiyle, anne babalarının görmedikleri, daha egzotik yerlerin arayışı içerisinde, daha uzak yerlere seyahat ediyor. Bu kuşak, artık ürün satın almak yerine, deneyim elde etmeyi tercih ederken, seyahati tatilin ötesinde, aileleriyle ve arkadaşlarıyla bağlarını kuvvetlendirecek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir fırsat olarak görüyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 63’ü yeni kültürleri tanımayı, yüzde 43’ü ise arkadaş ve akrabalarını ziyaret etmeyi amaçlıyor. Gezmeyi seven bu yeni kuşak, senede 2 ila 5 kere seyahate çıkıyor, gittiği yerlerde 4 ila 6 gün arası kalıyor.

Harcamalar konusunda da dikkatli davranan bu yeni nesil seyahat severlerin büyük bir kısmı seyahat başına uçuş, konaklama, yemek ve alışveriş gibi her kalem için 400 TL ila 1850 TL arası para harcıyorlar. Teknolojinin içine doğmuş olan bu seyahat sever yeni neslin beşte 4’üne yakın bir kısmı özgürce seyahat etmeyi önemserken, tur şirketlerini tercih eden yüzde 5’lik dilim dışında, teknolojiyi kolaylıkla kullanıyor, kendi seyahatini online olarak kendisi planlayabiliyor. Eşsiz bir seyahat deneyimi yaşamak isteyen bu kuşağın yarısından fazlası bir seyahati tam anlamıyla planlamak ve tüm kaynakları gözden geçirmek için en az 1 en fazla 6 ayını ayırıyor.

Seyahat ettikleri ülkelerdeki güvenlik de genç Müslüman turistler için önemli. Bu nedenle uçuş ve konaklama bedelinin uygun fiyatlı olmasının, İslami şartlara uygun yemek bulunmasının yanı sıra güvenlik ve terörist saldırı olmaması gibi kriterler de bu seyahat severler için önem arz ediyor. Seyahatlerinde yemek seçimini ise uygun fiyatlı, yerel seçeneklerden yana yapıyor, fakat İslami şartlara uygunluğuna da dikkat ediyorlar. Anket Mastercard ve HalalTrip’in Murdoch Üniversitesi işbirliği ile düzenlendi.