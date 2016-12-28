Türkiye 2030’da yüksek gelirli ülke olacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü`nün yayımladığı Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler raporunda ele alınan 4 farklı 2030 senaryosundan birine göre Türkiye 8 ülke ile birlikte 2030’da yüksek gelirli ülke olacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dünyada son 20 yılda değişen refah ve buna bağlı oluşan göç hareketlerini inceleyen bir rapor yayınladı. Habertürk'te yer alan habere göre 12 Aralık tarihinde “Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017-Değişen Dünyada Uluslararası Göç” adıyla yayınlanan raporda, refahın gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kayma trendinin son yıllarda yavaşlamaya başlasa da devam ettiği belirtildi.



Türkiye, bu raporda 59 ülkenin bulunduğu “Yüksek ve Sürdürülebilir Büyüyen” ülkeler klasmanında gösterildi. Raporun sonunda ise refahın dağılımıyla ilgili farklı olasılıkların değerlendirildiği ve 2030 yılında olabileceklerin anlatıldığı 4 senaryo yer aldı. Bu senaryoların ikincisinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu yüksek ve sürdürülebilir büyüyen ülkelerin başarılı olma olasılığı işlendi. Buna göre, 2015 yılına gelindiğinde düşük gelirden orta gelirli ülkeler kategorisine çıkmayı başaran ülkelerin bazıları 2030 yılına gelindiğinde yüksek gelirli ülkeler kategorisine girecek.



Raporda, 2030’da yüksek gelirli ülkeler kategorisine girecek bu ülkeler Türkiye’nin yanı sıra Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika ve Güney Afrika olarak sıralandı. Raporda bu ülkelerin 2030 yılındaki olası performansları için “Hedeflerin tümü tam başarılamasa da geçen 15 yılda dev ilerlemeler gerçekleştirildi. Ülkeler arasında kişi başına gelirin eşitlenmesine yönelik ilerleme önemli ölçüde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.



GÖÇMENLERE 8.5 MİLYAR DOLAR HARCANDI



Göçmen hareketlerinin kaynak ihtiyacını artırdığına vurgu yapan OECD, “Türkiye Eylül 2015 itibarıyla Suriyeli göçmen akımına karşılık vermek için 8.5 milyar dolar harcadı” denildi.



TÜRKIYE GELİŞMİŞ ÜLKELERLE GELİR FARKI UÇURUMUNU DARALTTI



Raporda, son dönemde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerle arasındaki gelir farkını kapatma yolunda mesafe kat ettiği belirtilirken, Türkiye de bu anlamda başarılı ülkeler arasında gösterildi. Raporda, “Servette değişkenlik gelişmekte olan ülkelerde kişi başına geliri iyileştirdi. Kolombiya, Peru, Tayland ve Türkiye gibi ülkeler OECD ülkeleriyle gelir uçurumlarını 1990-2014 arasında yüzde 10 indirdiler ancak bu ülkelerde gelir hâlâ OECD ortalamasının yüzde 40 altında” dendi.