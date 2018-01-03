Türkiye 2017’de şaha kalktı

Türkiye, yurtiçi ve yurtdışındaki komplolara rağmen büyük projeleri hayata geçirdi. Türk Akımı Projesi için 7 Şubat’ta Rusya ile anlaşma imzanırken, 18 Mart’ta 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli atıldı. 28 Mart’ta 81 ile doğalgaz ulaştırılmasını sağlayacak dağıtım ihaleleri tamamlandı ve 6 Nisan’da Millî Enerji ve maden politikası açıklandı. 12 Eylül’e gelindiğinde ise, Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri alımı için anlaşma imzalandı. Yine 2017 yılı içerisinde Bakü-Tiflis Demiryolu hattı açılırken, Sıfır Atık Projesi de geçtiğimiz yıl içerisinde hayata geçirildi. Türkiye, 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1’lik büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumuna yükselirken, Ar&Ge çalışmalarına 10.2 milyar liradan fazla bütçe ayırdı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL