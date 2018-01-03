Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye 2017’de şaha kalktı

AK Parti iktidarları döneminde ekonomik ve siyasi anlamda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, yakaladığı ivmeyi 2017 yılında da sürdürdü.

03 Ocak 2018 Çarşamba 02:53
Türkiye 2017’de şaha kalktı

Türkiye, yurtiçi ve yurtdışındaki komplolara rağmen büyük projeleri hayata geçirdi. Türk Akımı Projesi için 7 Şubat’ta Rusya ile anlaşma imzanırken, 18 Mart’ta 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli atıldı. 28 Mart’ta 81 ile doğalgaz ulaştırılmasını sağlayacak dağıtım ihaleleri tamamlandı ve 6 Nisan’da Millî Enerji ve maden politikası açıklandı. 12 Eylül’e gelindiğinde ise, Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri alımı için anlaşma imzalandı. Yine 2017 yılı içerisinde Bakü-Tiflis Demiryolu hattı açılırken, Sıfır Atık Projesi de geçtiğimiz yıl içerisinde hayata geçirildi. Türkiye, 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1’lik büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumuna yükselirken, Ar&Ge çalışmalarına 10.2 milyar liradan fazla bütçe ayırdı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 02:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    1. Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    2. Türkiye 2017’de şaha kalktı
    3. Akit ailesinden çifte ziyaret
    4. İsrail'e beklenmedik şok! Silah..
    5. Beyaz Saray sözcüsünden İran açıklaması
    6. Trump'tan Pakistan'ın ardından..
    7. ABD'ye ortalığı karıştıracak İran..
    8. Peru'da korkunç facia! Yolcu otobüsü..
    9. Terör devleti İsrail'den tehdit: 3 ay..
    10. İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili..
    11. Pakistan'dan ABD'ye sert tepki: Büyük..
    12. CHP'den İranlı 'Gezi'ciler için..
    13. Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz..
    15. Almanlar çarpıttı! Çavuşoğlu'nda flaş..
    16. Protestoları fırsat bildi! ABD'den..
    17. Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    18. Nükleer silahların yasaklanmasını..
    19. İran'daki vandallara bir destek de..
    20. İran'daki karışıklık o ilimizi..
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...