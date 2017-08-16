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Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor

BTK ve Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenleyeceği rektörler zirvesinde her geçen gün artan siber saldırılara karşı ‘beyaz hackerlık’ eğitimi verilmesi için çalışma yapılacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:22
Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor

Giderek artan siber saldırıların önüne geçmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Düzenlenecek rektörler zirvesiyle öğrencilere hackerlık eğitimi vermek için çalışma yapılacak. Teknokentlere sahip  10 üniversitesinin rektörlerinin katılacağı toplantıda, siber güvenlik konusunda yeni meslek alanları tanımlanacak. Siber güvenlikte en büyük sorunun insan faktörü olduğunu belirten Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde ciddi insan sıkıntısı var. Kurultayda farkındalık yaratarak, nitelikli insan yaratma programını ulusal seviyeye taşınmasını planlıyoruz” diye konuştu. 

ÖĞRENCİLERE KOD EĞİTİMİ 

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Aktepe, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında siber güvenlik alanında yaşanan insan gücü sorununa dikkat çekti. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 20-21 aralıkta BTK ile birlikte bir rektörler zirvesi gerçekleştireceklerini söyleyen Aktepe, burada yeni mesleklerin de tanımlanacağını ifade etti. Toplantıda teknokentlere sahip ilk 10 üniversitenin rektörlerinin yer alacağını söyleyen Aktepe,  “İnsanları eğitmek, bilinçli ve etik bilişim kullanıcıları haline dönüştürebilmek amacıyla ilköğretimden başlayarak, ortaokul ve liselerde kod yazma, interneti ve sosyal medyayı güvenli olarak kullanma eğitimlerinin müfredata eklenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. TBD olarak da üzerimize düşen görevleri yerine getirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 20 bin öğrenciye kod yazma eğitimi vermeyi kapsayan bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışıyoruz.” 

'AKREDİTE KURUM' UYARISI

Aktepe, özel şirketlerin sistemlerindeki açıklıkları tespit ettirmek için beyaz şapkalı hacker’lara yaptırdıkları sızma testleri hakkında da uyarıda bulundu. Beyaz Hacker’ların “iyi niyetli Hacker’lar” olarak nitelendirdiğini belirten Aktepe, yazılımın açıklarının tespitinde açıklık analizi yapıldığını söyledi. 10 açık 
bulunması halinde 6’sının raporlandığı durumlar olabildiğini kaydeden Aktepe, “Başka bir kişi o kuruma o açıklıktan saldırarak faydalanabilir. Ya da bir başka zaman tekrar geldiğinde 10 açığı söylemez 6’sını söyler, 4’ünü daha sonra söyler. Burada bu tür kurumların akredite kurumlar olması gerekiyor” dedi.  

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:22
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