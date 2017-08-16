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Türkiye 20 bin kişilik ordu kuruyor

Ülke güvenliğini ve dev şirketleri tehdit eden bilgisayar korsanlarına 'siber ordu' dur diyecek. 20 bin gencin eğitimi ilkokuldan başlayacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:36
Türkiye 20 bin kişilik ordu kuruyor

Türkiye siber güvenlik alanında nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve siber saldırılara karşı korumu sağlayan beyaz şapkalı hackerların yetiştirilmesi için harekete geçti. 

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği öncülüğünde teknokenti olan 10 üniversite rektörü bir araya gelecek. Üniversitedeki eğitimlerin yanı sıra Türkiye Bilişim Derneği de 20 bin kişiye kod yazma eğitimi verecek. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, rektörler zirvesinin 20-21 Aralık’ta gerçekleştirileceğini belirterek “10 üniversitesinin rektörlerinin katılacağı toplantıda, siber güvenlik konusunda yeni meslek alanları tanımlanacak. Çünkü siber güvenlikte en büyük sorun insan faktörü. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde ciddi insan sıkıntısı var. Kurultayda farkındalık oluşturacak, nitelikli insan oluşturma programını ulusal seviyeye taşınmasını planlıyoruz. Üniversite öğrencilerine bilişim alanında eğitim vereceğiz” diye konuştu. Kamu kurumlarının güvenlik testlerine de değinen Aktepe, “Kamu kurumları güvenlik açığı analizlerini firmalara yaptırıyor. Oysa bunu akredite olmuş şirketlere yaptırmanız gerekir. Onlar da çeşitli kriterlerle, güvenlik soruşturmaları devamlı takipleri olur, yaptıkları işler takip edilir. Kamu kurumuna adam sokuyorsunuz adam bütün Network’ünüze, bütün erişim haklarınıza sahip oluyor. Diyelim ki sızma testlerini A firmaya yaptırıyorsunuz. 3-5 kişilik bir şirket. Geliyor bütün verilerinizi alabiliyor. Bu suiistimale açık bir konu. Bunların kayıtlarının devlet tarafından tutulması gerekiyor. Bunun için yasal bir mevzuata ihtiyaç var” dedi.

Kendilerinin de dernek olarak okullarda kod eğitimleri vereceklerine dile getiren Aktepe şunları söyledi: İnsanları eğitmek, bilinçli ve etik bilişim kullanıcıları hâline dönüştürebilmek amacıyla ilköğretimden başlayarak, ortaokul ve liselerde kod yazma, interneti ve sosyal medyayı güvenli olarak kullanma eğitimlerinin müfredata eklenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. TBD olarak da 20 bin kişiye kod yazma eğitimi vermeyi kapsayan bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışıyoruz. 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:36
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