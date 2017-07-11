Türkiye ÖSO'dan 17 bin kişilik güç hazırladı
Türkiye'ye karşı Mümbiç'te oynanan oyunun aynısı Afrin'de sahneleniyor. Terör örgütü PKK'nın Mümbiç'i boşaltacağı sözünü yerine getirmeyen ABD, şimdi de Afrin'e müdahaleyi engelliyor. Türkiye, Afrin için 17 bin kişilik bir güç hazırladı.11 Temmuz 2017 Salı 13:19
Halepin en büyük ilçelerinden Afrin, 2012 yılından bu yana PYD işgalinde bulunuyor. 5 ila 8 bin arasında PKK-PYD militanın bulunduğu Afrinnin Türkiye ile 120 km uzunluğunda sınıra sahip. El Bab sonrası Türkiyeye yönelik tacizlerin arttığı Afrinden Fırat Kalkanı Bölgesindeki sivil ve askeri noktalara yönelik tacizlerin artması TSKyı hareketlendirdi. Tüm birimlere hazır olun talimatının verildiği Tel Rıfat, Seddi Sehba, El Madigten Afrine uzanan 50 kilometrelik işgal hattında verilen teyakkuz durumu devam ediyor.
ABD, TÜRKİYEYİ OYALIYOR
Harekat konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığı Afrin konusunda Türkiye oyalanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO ittifakı Afrin harekatı için 17 bin kişilik güç hazırladı. Son şekli verilen Afrin harekatı, ABD kanadını hareketlendirdi. ABDnin sömürge valisi olarak atanan Brett Mcgurk acilen Ankaraya gelerek Türkiyeden Afrin konusunda acele etmemesini isterken, Pentagon sözcüsü de böyle bir harekatın Rakkada DEAŞa karşı verilen mücadeleye zarar vereceğini açıkladı. PYD kaynakları 3 binden fazla Afrinli militanın Rakkaya götürüldüğünü ve ABDnin terör örgütüne Rakka operasyonu süresince Afrine operasyon düzenlemeyeceği garantisi verdiğini aktarıyor.
Fırat Kalkanı bölgesinin önemli gruplarından Liva El Fetih Grubu Komutanı Ebu Yahya, Tel Rıfat ve Afrin üzerinden Münbiç benzeri bir Oyun oynandığını vurgulayarak, "Sürecin uzaması PYD'ye zaman kazandıracak. Şayet biz onları vurmazsak, Rakka sonrası hem Azez hem de Dar et Izze bölgesine saldıracaklar" uyarısında bulundu. Muhalif komutan "En son Astana'yı beklememiz gerektiği söylendi ancak oradan çıkan tek karar da İsrail'in güvenliğini sağlayan koridor konusunda ABD ve Rusya'nın vardığı mutabakat oldu" dedi.
394 YER İŞGAL ALTINDA
Afrin-Tel Rıfat hattında 394 köy ve kasaba fiilen PYD terör örgütünün isgali altında. Suriye PKKsının uygulamaları dolayısıyla 330 bin sivil evlerini terk ederek ÖSO bölgesine kurulu kamplara yerleşti. PYDnin 2012 yılından bu yana Afrinde 700den fazla sivili infaz ettiği bildiriliyor. Yine Afrinde PYD muhalifi bin 500 den fazla sivil cezaevlerinde tutuluyor. Evlerinden edilen binlerce sivil ise PYDye karşı ayaklandı. Evimizi istiyoruz sloganı ile bölge sakinleri, Türk askeri Afrine yazılı dövizler taşıdı.
TOPLAR DÖVÜYOR
Mera hattında tacizleri devam eden PYD ile ÖSO arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Türk Topçu Bataryaları da ÖSO birliklerine destek veriyor. Horbülden Meraya sızmak isteyen PYDli teröristler püskürtüldü.
Muhaliflerle PYD militanları arasında çatışmalar sürüyor.
SALDIRILARIN MERKEZİ MEYDANKİ
Afrine yönelik operasyon hazırlıklarının artmasıyla PKKnın Hatay Amanos ve il merkezine dönük saldırıları arttı. Afrinde bulunan Meydanki terör kampı örgütün 5 önemli kamplarında biri olma özelliği taşıyor. 2013 yılında ilk olarak Alman ve İngiliz askeri uzmanları tarafından terör eğitimlerinin verilmeye başladığı Meydanki Kampı dışında Raco ve Kefer Cenne örgütün eğitim verdiği diğer kamplar. Islahiye Hatay Sınır koridorunda açılan yeralti tünelleri sayesinde Türkiye-Afrin arasında insan kaçakçılığı ve terörist transferi gerçekleştirilmekte.
Yenişafak